公民監督國會聯盟，過去原名「社會立法運動聯盟」，2007年的時候改為現在的名字，當初成立時，主張是立委監督行政，但誰又來監督立委呢？過去許多立委幾乎從不出現在立法院，只有黨紀動員時才出現當投票部隊，法案也永遠只是附和行政院版，於是有澄社等民間組織開始監督國會的倡議，到公督盟的出現，逐漸成為最知名，甚至立委也最為重視的民間評鑑組織。

公督盟數十年來的確有正面的貢獻，讓立委不敢太過懶散，然而，公督盟的評鑑方式，也逐漸顯出弊病，由於訴求只有數據才是絕對客觀，品質則是主觀評價，為了追求客觀，公督盟的大部分評分只採取「數量」而不論「質量」，譬如統計出席率、發言數、提案數，但不管出席有沒有用處，發言有沒有水準，或是提出的是不是無用廢案。

歷年來，許多資深立法委員與立法幕僚，對公督盟這樣的評鑑方式頗有微詞，甚至是與公督盟較友好的民進黨委員也常發出不平之鳴，因為這樣的評鑑方式從根本上就違反了立法的專業，一個國家的法律，應該是精心推敲到盡善盡美，可長可久，法律應有安定性，但是公督盟的評鑑方式，卻鼓勵立委與幕僚盡量浮濫提案，常常修改，把立法的專業性破壞無遺。

即使公督盟也同意這樣的看法，但仍堅持神聖的「數學客觀性」，多年來從不肯讓步，公督盟的主張也有一定道理，畢竟，若要審查品質，那由誰來審查，又用誰的標準呢？最後難免變成喜歡的、價值觀相同、意識形態相同的就全都是一百分，意見相左的通通零分，這種評鑑當然也就公信力蕩然無存。

於是，我們只好忍受，許多立委為了湊公督盟的分數，不是認真檢討哪些預算需要那些浮濫，而是到處亂砍一點點都成案就更多分數，不是為國家規劃可長可久盡善盡美的法案，而是到處改一兩個字，甚至找五個法案改同一個字，就能有五份業績，立法委員幕僚都在忙乎這些對國家立法一點幫助都沒有的事，專業蕩然無存，卻敢怒而不敢言。

不料，就在公督盟長年來以數字具有絕對的客觀性，來為這種只重量不重質的評鑑辦法辯護的時候，第10屆第4會期立委評鑑結果，卻憑空納入了前所未見的主觀標準，針對高虹安委員，根本與立法院無關的事務為由，以全然主觀的評判認為「脫序」扣0.2分，硬生生把她從優秀立委的名單中拉下。

該起事件是高虹安委員上網紅直播節目時，邀請唱《塔綠班之歌》，歌不是高虹安委員本身寫的，也不是她主動提出要唱的，而是被動受邀。眾所周知，民進黨網軍對「塔綠班」稱呼恨之入骨，公督盟認為沾上塔綠班就是罪大惡極，要扣0.2分，不顧自己主張的絕對客觀主義，莫非真的要為「塔綠班」作嫁嗎？

台灣是民主自由國家，網友發明「塔綠班」是自由，寫唱《塔綠班之歌》是自由，公督盟要為虎作倀打壓言論自由也是它的自由，但是客觀主義還可自圓其說？或許這對台灣立法生態也是好事，當公督盟成為一場笑話，立法委員與幕僚們也終於可以擺脫無意義的「公督盟作業」了。（作者為律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※