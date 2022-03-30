美國環保運動在1970年代風起雲湧，各州都要求更嚴格的空氣和廢水汙染排放標準，其中想要作為模範生的明尼蘇達州，更是積極推動。該州有一個全球知名的大廠也是排放大戶，叫作3M，原名為「明尼蘇達礦業及製造公司」，感受到趨勢的變化，開始一連串的措施，來設法減少汙染的排放。後來該公司發現，在大多數的計畫中，減少排放的最有效方式不是加裝末端處理，而是優化製程、節省用料，結果不但汙染減少，生產成本甚至比之前還更低，所以利潤增加。有一位歐洲學者羅斯頓（Michael Royston），把類似3M公司的案例，匯集起來，寫了一本書叫做《防汙划算》（Pollution Prevention Pays，簡稱PPP），暢銷全球，從此3M的成功經驗變成世界著名案例。

到了21世紀的今天，又出現一個相當確定的趨勢，就是減碳，而且大多數國家都以2050年為淨零排放的目標。我們假設這個全球共識不會改變，剩下的問題就是「如何達成」，其中包含了三個關鍵問題：一共需要付出多少成本？由誰支付？最終由誰負擔？

這三個問題，都牽涉到類似PPP觀念的可行性。相對於PPP，應該有一個新觀念，就是「減碳划算」（Carbon Reduction Pays，簡稱CRP）。愈能做到這點，減碳的成本就會愈低，減碳的可行性就愈大，最終的負擔也愈可承受。

在實務上，「減碳划算」的難度應該比「防汙划算」要高，但並非不可能；我們已經在台灣看到一些成功的案例，其中一個訣竅是「循環經濟」。例如某大水泥廠用地方政府委託處理的廢棄漂流木當作燃料──因為是再生燃料，可列為減碳，但依法同時可以得到地方政府的處理費收入。

又例如某石化大廠，把下游工廠原來排放到大氣中的高濃度二氧化碳，改為配合輕油、氧氣和水蒸氣，去合成一氧化碳和氫氣，從而生成正丁醇這個重要的石化原料。經過這樣的循環利用，碳的排放減少了，輕油的使用量也減少了，成本因而降低。

如果要看到更多的廠商，產生更多類似的創新，需要誘因，其中最重要的，就是價格誘因。就廠商內部而言，即使還沒有課碳費，廠商可以在內部的管控上，把模擬碳費的一部或全部設算到成本之上，進入各利潤中心的績效指標。如此一來，各利潤中心就會自己想辦法找「出路」，各式各樣的減碳計畫就會冒出頭來。

在這時候，「減碳划算」可以有兩個定義：比較嚴格的定義，是即使沒有排碳成本（碳費），減碳措施也造成成本降低、利潤增加；另外一個比較寬鬆的定義是廠商每減少一單位排碳的成本，低於該單位的（實際或設算）碳費。

不管那個定義，都應當是「減碳划算」。基於歐洲即將課徵邊境碳費差價，各國都有動機課徵自己的碳費。如果一個廠商能做到減碳的成本低於所節省的碳費，也是一種進步。

無論是虛擬或實際的碳費，所會產生的價格效應都不容忽視。我們應當還記得許多年前台灣曾發生過的一個場景：喝完飲料的人把寶特瓶隨意丟棄，導致都市和鄉下，大街和小巷，到處都可以看到廢棄的寶特瓶。經由地方政府、環保團體和政府的共同努力，後來想出一個方法，就是讓廢寶特瓶可以得到回收費。此法一出，回收業者就有動機，努力地到處去找寶特瓶，撿回來壓扁，然後送到指定的回收場領取報酬。所以這個政策出來以後，奇蹟出現，滿地的寶特瓶不見了，好像他們自己長了腳，自己走到回收業者，再走到回收場。

當然，即使有價格誘因，「減碳划算」不一定能全面成功。在很多領域和應用，減碳最後還是會造成成本的提升。這時候，問題來了，就是由誰來負擔最後的成本？如果廠商將全部的成本轉嫁，消費者和其他的最終購買者就負擔了全部的成本，如果不轉嫁，股東又會有意見，這裡面當然會有抗拒和折衝。對任何一個社會而言，都將是燙手問題，也可能因此導致淨零計畫的失敗或延宕。

日前政府已經宣布未來的淨零路徑，看來這條路非走下去不可。但這個宣布只是走出第一步而已；這條路要走得順、走得長，我們必須看到減碳成本的分析、價格誘因的機制，和減碳划算技術具體鼓勵方案的出爐。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）