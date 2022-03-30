台灣27日出現83起本土病例，是國內疫情看似平穩多時的又一高峰。全台民眾在當日下午2點，案例數一公布時的震驚之情，實不亞於去年5月15日，看見國內首次出現破3位數的180例本土確診案例。截至29日下午，指揮中心都表示全台尚有17條需要釐清的不明傳播練，30日又爆出56例本土病例，似乎大有風雨欲來之勢，民眾得加強心理準備，做好必要防護措施。

當然本土疫情一升溫，種種防疫措施的鬆綁又要暫緩延後。指揮中心月初才剛宣布入境檢疫天數從原本的14天縮短為10天，原本外界也預期，在觀察一個月之後的4月底，又有望縮短為7天。不過在這波疫情尚未明朗之際，指揮中心也不敢承諾民眾，是否還能按照原定的計畫，放寬國內的防疫措施。

尤其現在最棘手的依舊是疫苗覆蓋率不足的問題。根據統計，目前全台灣第一劑疫苗的接種率是83%，第二劑是78%。而施打到第三劑加強劑的民眾，只有不到一半的49%。這其中又以青壯年人口為接種大宗，對於病毒抵抗力較差、重症風險較大的中老年人口，則是接種率偏低。這樣的情況，其實對台灣能否逐步解封開放，造成很大的阻礙。因為只要接種率不足，尤其是重症風險高、相對會消耗更多醫療量能與資源的中老年人口群體，就依舊籠罩在高風險之中。倘若貿然解開邊境限制，或是抱著把新冠肺炎「流感化」、「與病毒共存」的心態，都是在拿高風險族群的性命開玩笑。

可是針對疫苗覆蓋率不足的問題，指揮中心又提出了什麼解決辦法？除了採用鼓勵的方式之外，有沒有可能採取什麼具體的行政措施或更強力的誘因，提高全體疫苗覆蓋率？指揮中心日前也表示，3月底台灣將會有多達56.4萬劑的疫苗，因為到期無人施打而被銷毀。指揮中心雖然不願意透露實際損失金額，不過若以莫德納和BNT合計約26萬劑、AZ疫苗30萬劑來看，絕對也不是一筆小數目。如果指揮中心及早規畫，有沒有可能讓這些得來不易的疫苗既不被銷毀浪費，又能提高國人的疫苗覆蓋率？如果這些疫苗就是因為施打意願低落才會被浪費，那之後陸續訂購的疫苗到貨之後，又要怎麼鼓勵尚未施打的民眾多多接種？

當然本土疫情爆發，一定會刺激尚未施打第二、三劑疫苗的民眾出來接種。但要等到每次疫情爆發才能提升一點點的覆蓋率，我們就也只能被疫情牽著鼻子走，而無法有一套主動應對的規畫；我們也就不知道什麼時候才能不會因為本土確診病例增加，開始擔心國內疫情大爆發、醫療量能會不會不夠用。只要台灣的疫苗覆蓋率無法有效提升，我們和真正的解封之間，就永遠存在著一大段距離。而這個正是政府和指揮中心現階段需要迫切因應問題。

（作者為口譯工作者）