去年5月21日，前輔仁大學傳播學院副院長習賢德教授因心血管疾病猝世，享年70歲。由於正值新冠疫情期間，紀念他的追悼會延到今年3月26日下午，在他過去上課的講堂舉行，同時出版了他生前奮力擘畫的遺著《鷹揚台海──中華民國空軍血淚史（1949～1999）》，由磐石書房出版。

在這本由家人和朋友戮力編輯完成的巨著中，展示了習教授幾十年來念茲在茲、矢志不移，奔波兩岸、努力搜羅的空軍史料、照片和專文。在展卷拜讀之際，實在不能不為他以個人之力嘔心瀝血，完成一個軍種戰史館未竟的使命，而由衷欽佩！

在〈台海鷹揚五十年的血淚篇章〉一文中，習教授指出，愛台灣不是口號，能拿出具體行動證明愛台灣當然不一而足。「但若有誰鄐ㄠ仃邥R，壯烈成仁」，他就是「具有神格的台灣恩人」。

從1949年1月到2014年10月，在台灣為了保衛疆土而殉難的1461位空軍人員中，一共有台灣籍193人，四川籍145人，江蘇籍118人，湖南籍112人，廣東籍103人，以及其他大陸各省市共790人。這些重要的數據，正是習教授提供的寶貴見證。

多年來，習賢德教授詳細考察了新店碧潭空軍公墓1100多位殉難者的資料，努力查清他們的部隊職稱、籍貫、年齡、學經歷、殉職時間和原因。在〈空軍忠烈將士護台永垂不朽〉中，他寫道：「每年329至清明前後，空軍弟兄和海內外家屬，會陸續湧向碧潭西岸，捧著鮮花、素果、紙錢，為音容宛在的故人仔細抔土修整，前後十多天香火繚繞，此起彼落的低聲啜泣哭祭，令人感觸鼻酸。」、「碧潭烈士公墓松竹花草繁茂，斗換星移間，雄鷹一族將不斷為護台而壯烈殞落成仁，重複著覆蓋國旗、在至親友見證下公葬的哀慟場景。鷹塚傳奇，必與日月同光，永留人間！」

對於習教授這樣非凡的努力與卓越的貢獻，前行政院長、國防部長、空軍總司令唐飛將軍說：「研究軍史難，空軍史更難」，「賢德先生專業與毅力兼具，行道擇難，披荊斬棘，深入中華民國空軍史30年以上，路基已成，然中道溘逝，令人扼腕！」

我與習教授相識於1980年代後期的台大校園，他是博士研究生，我是任課老師和論文指導教授，另外也特別敦請業師胡佛教授領銜指導。經過近9年不懈的努力，他以近700頁的篇幅，完成博士論文《孫中山先生的美國觀》。2008年，這本書在上海出版，是此一研究領域的重要著述。

30多年來，我與習教授切磋與共，時相砥礪，還在他主持的院系任教多年。對於他的剛健自持與堅毅卓絕，知之甚詳，且心服之！現在，看到這本書終於問世，彷徬彿看到志在凌雲的雄鷹，不畏艱難險阻，振翅高飛，羽化而登仙。

（作者為中國文化大學教授）