大陸東航MU5735空難事故已過一周，132名乘客及機組員確認全部罹難，兩部黑盒子已經找到，事故原因有待進一步調查。3月28日，中共中央政治局會議為罹難者默哀，這是中共領導人首次為空難罹難者集體默哀。陸委會在飛機失事的當天也表達了哀悼與慰問。

體現對人的關懷

空難是十分慘烈的災難，對當事人的家庭乃至整個社會都帶來巨大的心理衝擊。這場空難發生以後，大陸社會密切關注搜救進展，牽動民眾的心，對災難的應對也考驗著社會文明。

其一，搜救過程能否給逝者足夠的尊重。空難發生後，大陸第一時間展開了緊急搜救，搜救現場地處廣西山區，地形複雜，飛機部分殘骸甚至埋在地下20公尺左右。救援人員一寸一寸地搜尋，用手一點點挖出遺物，他們說，挖出遺物時用手是為了保證遺物的完整，也表達對逝者的尊重。

每日搜救工作結束後，消防救援人員列隊肅立，向著墜機地點三次深鞠躬，面對前往現場的罹難者家屬，救援人員都肅立在道路一旁，向家屬行禮。人工搜索與無人機搜索的面積已達到954.6萬平方公尺，目前搜尋工作仍在繼續，救援人員不放棄努力，盡可能搜尋更多的罹難者遺骸與遺物，給罹難者家屬交代。這些行為體現了對生命的敬重。

其二，對家屬的撫卹需要持續的人文關懷。對家屬的撫卹不僅止於金錢賠償，也不僅僅是數十天的關注。以往的空難事故中曾出現家屬承受不住親人遇難的消息，過於悲痛而離世，給家庭帶來二次傷害。

此次事故發生的當晚，心理諮詢師便介入心理關懷工作，每名罹難者家屬在醫生和志工的共同陪伴下進入失事現場，心理救援專家組為想帶泥土回去的家屬準備了小陶罐，家屬可用這種方式與親人進行情感連接。對家屬的安撫其實是另一場重要的救援，在身心層面理解家屬的悲痛和需要，才真正體現了人文關懷，而這一過程也應當是長期的、持續的。

其三，資訊披露應當及時、準確、全面。在空難發生首場記者會上，東航雲南公司董事長在回答記者問題時照稿讀、答非所問，引發輿論批評，大陸隨後做出了改進，截至目前，大陸國家應急處置指揮部就這次空難共召開了9場新聞發布會，詳盡說明每天的搜尋工作進展。準確、直接、透明的資訊是對家屬的重要回應，對於如此重大的空難事故，公眾也有「知」的權利。

132名遇難者的DNA比對工作已完成，身分全部確認，不過迄今未發布罹難者名單，較不符合國際慣例，後續對空難原因的進一步調查也應當及時公布資訊，在資訊大量、快速傳播的時代，如果確鑿的資訊不能及時公布，則會給謠言更大的空間，也會引發外界對大陸體制的批評。

考驗政府公信力

大陸民航局成立督導組，包括督察運輸航空公司資質管理、運行風險控制、飛機持續適航維修等方面。如何避免下一場災難也是空難應對的一部分，飛行安全督導組的這一舉動，是提振民眾對飛行安全信心的重要措施。

空難事故發生後，墜機現場附近的村民成立一支超過百人的志工隊伍，他們騎著摩托車參與搬運救援物資，救援人員收到了很多民眾帶來的鮮花，希望把花帶到現場寄託哀思，村口的悼念處堆滿了鮮花，還有人為罹難的小女孩帶來了蝴蝶結頭飾與小熊玩偶。

但與此同時，大陸網路出現一些社群亂象。有房地產公司借空難訊息發布建案廣告，也有博主借空難訊息搭載3C產品測評文章，抖音平台上還跑出多個聲稱自己是沒有搭上死亡班機的幸運兒，以此博取流量關注，消費空難的行銷手法引來批評。

災難事故之後發生的點點滴滴，都體現了一個國家和社會如何看待、對待「人」的價值。事故或許難免發生，但如何面對災難，卻影響著災難帶來的後果，也在無形中塑造著社會氛圍，檢驗政府和企業的公信力以及文明的程度。人的尊嚴得到尊重，人的情感得到理解，人的生命得到珍視，是對罹難者與家屬的告慰。