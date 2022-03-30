台灣有句諺語叫「狗吠火車」，意象非常鮮明，用來比喻徒勞無用之事。以前在黨外時期，乃至民進黨立委仍居於少數時，常以這句話來形容在野黨的監督施政，碰上當時國民黨政府的無奈。不料等到民進黨自己當家，而且是連國會都掌握絕對多數時，竟然能把「狗吠火車」的反諷發揮到如此可悲的境界！

典型的例子就是NCC保駕護航鏡電視、政治力赤裸裸介入操弄媒體的各種醜態。最可笑也最可悲的是，雖然在野的國民黨、民眾黨連番批判，連親綠的時力都看不下去而提出質疑時，不僅NCC笑罵由人、無動於衷之外，整個蔡政府包括監委、檢調甚至號稱自由派的學界，對於這麼明顯的漏洞與弊端，竟然也都毫無反應。

除了總統府試圖劃清界線、有氣無力的一點點「澄清」之外，整個民進黨立委也未見有人出來為鏡電視或NCC辯護，連一向喜歡反駁、罵人的蘇揆，也罕見地噤聲；畢竟這回鏡電視捅出的樓子、NCC護航的醜態，實在難以自圓其說，能不被波及已屬萬幸，哪敢顛倒是非到自找罵挨。

NCC主委陳耀祥當初怎麼打壓中天關台，如今就怎麼想盡辦法讓鏡電視上架，他已經完全不顧法治、專業與尊嚴，走上了硬扛到底的不歸路。真正讓大家感興趣的是陳耀祥背後的「老大」究竟是誰？其實答案已呼之欲出。

更微妙的是，以民進黨現在全面掌控的政經與傳媒結構，在野黨哪有實力擋得住鏡電視的開台？而這個綠油油的新電視台，既然盛傳是「英系」的囊中物，也只有民進黨內的其他力量才能卡住「英系」的擴張，這才是鏡電視內鬥真正的內幕。

為捍衛新聞與言論自由、抵擋政治力介入媒體，在野黨理當成為維護民主價值的看門狗；可憐的是，如今作狗都每況愈下，從吠火車到被火車輾壓，民意連悲鳴也無感。