日昨國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在立法院召開的「NCC如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會上，再度發揮他法律人的「專業」，列舉《廣電法》法規，試圖擺脫NCC和他本人這些年來封殺媒體、壓制言論、行政不公的形象。

尤其近來NCC護航鏡電視與《鏡周刊》的事件，陳耀祥更被立法委員直指伸手媒體的人事、報導題材與資金往來，以及「擋炮火」般地為躲在他身後的政治力量來面對民眾的輿論和立委的指責與批判。

繼2020年中天新聞關台事件，一直到當前鏡電視的「政治操縱媒體」，中間又出現「裁罰雙標」、「抹紅PTT」、「表態52台給華視」等事件，加之「數位通訊傳播法」的推動，若干年來，陳耀祥一直無所忌憚地操弄法條對付媒體、欺瞞民意代表與人民。無怪乎，在野立委蔡壁如、賴士葆和傅萁在公聽會上強力譴責陳耀祥，更直言「為了當官出賣自己靈魂，真的很可悲！」

在越來越多民意代表的質詢、NCC內部匿名者的爆料和民眾覺醒的批判下，陳耀祥在夜深人靜時要深思的，已不再是他是否能扛得住這些輿論與批判，做好一位稱職、專業的NCC主委，而是要思考他的歷史留名，似乎已越來越明確地要定位在箝制與打壓言論自由上了！也難怪立委傅萁在公聽會上甚至為他寫好了墓誌銘：「功在黨國」！

陳耀祥是台大法律系畢業，又是德國海德堡大學博士，而後任職於台北大學公共行政暨政策學系助理教授，算是學者出身，賴士葆委員譏評他當教授，一點風骨氣節都沒有。自古甘為強權服務，做為馬前卒的文人，縱使在獲得當權者關愛與青睞的當下，權勢滔天、風光無限，但其歷史留名亦已定位。當年孟子指出的：「名之曰幽厲，雖孝子慈孫，百世不能改也。」即在強調，戕害正義者一旦歷史留名定位，無不落得千古罵名、親族蒙羞。

在這幾年打壓言論和新聞自由事件層出不斷下，台灣已成為民主發展中的「反民主」案例，故全世界各大學院校中，包括政治與國際關係、大眾傳播與新聞以及法律等系所的課堂上，每當談及亞洲第一個民主國家居然淪落為關電視台、箝制言論自由、打壓異議的反民主作為時，陳耀祥這位實際執行者必然成為教材中的「典範」，難以脫身。陳耀祥難道夜半沒有細思過而嚇出一身冷汗嗎？

或許陳耀祥並非真心要箝制言論自由，但他一輩子苦讀所積累出的專業高度，卻極可能因為依附權勢而擺脫不掉為政黨服務、打壓異己的歷史定位，著實為這樣一位獨立機構的主委感到遺憾與唏噓。尤其，公聽會上的十幾位民代和學者專家，群起而攻擊NCC作為，竟然只有一位民進黨立委劉世芳一聲未吭，過去民進黨不是高喊黨政軍退出媒體嗎？今天民進黨立委卻為自己過去不屑的作為護航，哀哉！

或許民進黨立委個個清楚聰明，箝制言論自由、打壓異己和反民主，這種遺臭萬年的罵名，留給陳耀祥一個人去扛就好。反正以蔡英文說的「你們都是死忠的」來看陳耀祥，陳耀祥也確實是忠心耿耿、游刃有餘，甚至樂此不疲。

（作者為自由撰稿者）