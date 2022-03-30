俄烏戰爭自2月24日開打以來已進入第5周，超出原本許多專家學者的預期。隨著戰爭時間拉長，各種悲歡離合、斷垣殘壁、橫屍街頭的畫面，透過影音媒介傳向全世界，讓世人對於「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，有了更深的體悟。若是俄烏談判的結果是讓烏克蘭中立化，代表烏國放棄加入北約的計畫，讓一切回到原點，如此不就讓烏克蘭軍民的傷亡，顯得沒有任何意義。

因台灣的處境與烏克蘭類似，例如都是與核武大國當鄰居，也都被此強鄰視為是歷史、文化不可分割的一部分，更希望能夠透過西方國家的保護來對抗強鄰，並透過政策作為與強鄰在認同上作出區隔。也正因為上述處境的相似性，使得「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，不僅在台灣引起關注，也搶占國際媒體的版面。

或以為台灣的戰略地位比烏克蘭更重要，加上在全球各種資通產業供應鏈的關鍵性，以及有台灣海峽的天然屏障，故比烏克蘭更不容易受到戰爭的侵襲。然而上述觀點未說明的是，烏克蘭是聯合國會員國，與大部分的國家有邦交關係，且與北約國家與歐盟關係密切，能夠享有的國際支持遠非台灣可望其項背。然而當戰爭爆發後，烏國總統澤倫斯基不只一次表示，國際軍事力量支持遠遠不足！

北約不願提供戰機給烏克蘭，也不願在烏克蘭境內畫設讓俄軍沒有空優的禁航區，就是不希望與俄羅斯在軍事上有正面衝突，以免戰事擴大，除非俄羅斯派兵進入北約國家。同樣地，若台海發生戰事，美國、日本等聲援台灣的國家極可能也是循烏克蘭模式，提供有限的經濟與軍事支持力量，不會提供戰機與畫設禁航區，以免與中共在軍事上正式對決！屆時台灣可以撐多久？

俄烏戰事拉長的關鍵因素就是抗敵意志強烈，試問台灣軍民的抗敵意志可以與烏克蘭相提並論嗎？猶記在《1995年閏八月》書籍出版，以及1996年的台灣飛彈危機期間，有不少國人變賣家產移居國外，可見為台灣一戰的士氣明顯不足，否則何需作是否願意為台灣一戰的民調，此種民調的出現其實已經預設有不少人可能不會為台灣一戰。

更何況一旦台海發生戰事，台灣就如同俄烏戰事中的烏克蘭一樣，必須全民動員，試問只有短短4個月，太陽太大就必須停止操練的國民兵訓練，真的經得起無情戰爭的洗禮嗎？若不能把保家衛國當成使命，即使兵役延長為一年又如何？該不會真認為打仗就跟打電動一樣簡單吧！兩者間最大的差別是打電動陣亡了可以重來，真實戰爭犧牲了就無法再重來，這是台灣可以承受的嗎？

台灣當然不是烏克蘭，因為台灣沒有烏克蘭的國際地位、國際支持，更沒有烏克蘭的抗敵意志。台灣海峽雖然可以是天然屏障，但是與陸地沒有接壤，若戰事發生前未能及時離開台灣，屆時若產生難民，將是海上難民，其景象恐怕比陸上難民還令人不忍卒睹，對此豈能不小心避戰？面對各種戰爭風險理應料敵從寬，誰曰不宜！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）