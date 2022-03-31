行政不中立、補助款綁樁，若為選舉故，為官怎捨拋？台北市勞動局長陳信瑜最近在議會被叮得滿頭包，一來請假太多榮登請假王、二來假公濟私疑允護航社團補助案幫副市長黃珊珊輔選，三是勞檢鏡電視，並提供員工投保資料予同黨立委蔡壁如。政風處調查報告：不違法，記過乙支。柯文哲說「尊重政風調查，這件案子就這樣」，可「護瑜」風波可沒這麼容易平息，陳信瑜草擬了「榮耀請辭聲明」，再被議員意外曝光。

掛著民進黨籍的陳信瑜到底樹敵多少，被整個議會跨黨派議員團團圍剿？民進黨議員不滿她搞綠色連線，國民黨議員拿得到她與勞工團體溝通的錄音檔、無黨籍議員也能取得她還沒上呈的「榮耀請辭聲明」，還有新黨議員仔細看了政風調查報告發現，她竟指導工會領袖到勞動部抗議、罷工，甚至說「勞資會議至少要翻桌」、「還要有人將影片拍攝傳出去」，更說若工會領袖號召，她一定請假支持……，顯然陳信瑜為官的角色、分際完全沒有掌握好。

市長柯文哲說「尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。」有意輕輕放下為數已不多的民進黨官員，但陳信瑜的行事作風若不改，誰知道這般自走炮後面還會惹出什麼事來。

陳信瑜求戰功心切，不妨參考民政局長藍世聰、社會局長周榆修兩位民進黨主管怎麼幫柯文哲才不會被外界以放大鏡檢視。當民進黨提名姚文智參選台北市長，祭出開鍘柯陣營民進黨人的黨籍而衍生跳船潮時，只有藍世聰和周榆修「我自橫刀向天笑」不悔地說「記得寫下是因支持柯文哲」；選後開票過程與丁守中呈現拉鋸，大安、文山兩區各輸1萬多票，若不是藍世聰家族長期經營的大同、士林兩區也開出各贏1萬多票扳回頹勢，笑到最後的人可能不是柯文哲，而是丁守中。

陳信瑜長期在高雄公務體系又是三屆市議員，千里迢迢北漂，把行政中立暫拋一邊，急著想立選舉戰功，但台北政治生態凶險可不比高雄安逸，想怎麼幹就怎麼幹。當年台北市長陳水扁挾高施政滿意度都無法連任成功，柯文哲這個政治素人摸著石頭過河才從地獄活過來的，學學藍世聰、周榆修，否則遲早要打包走人。

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