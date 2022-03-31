俄烏戰爭爆發迄今，西方痛責俄軍轟炸炮擊烏克蘭城市居住區，蓄意攻擊平民、觸犯戰爭罪。俄軍反駁，宣稱這些建築已成烏軍軍事設施的掩體。美國《華盛頓郵報》記者親訪烏克蘭後指出，在基輔，的確可見火箭炮、防空機槍、裝甲車部署在公寓大樓之間，武裝志願兵駐紮在辦公室、住家或餐館等場所。華郵報導指出，烏軍佈防平民雜處的都市區，模糊了俄軍的戰爭罪責，烏軍讓平民處於險境，也有可能違反國際法。

戰爭爆發以來，西方媒體上常見烏克蘭各城市建築坍塌、斷壁殘垣、平民死傷公布的數字，比起恐怖分子汽車炸彈攻擊還要來得少。華郵報導對這現象做出了解釋---烏國平民多已撤退，烏軍則進駐平民區，「圍堵偷襲」抵禦俄軍，是耶？非耶？姑且不論，華郵報導，倒是帶來若干「啟示」:

一、傳統「全民皆兵」的號召，適用於5G時代戰爭？還是將全民置之死地？

二、不能攻擊平民，台海有事，敵軍聚焦軍事區，何需登陸？

三、5G時代戰爭，無須攻擊平民，但可攻擊民生必需的網路、電網、水路，瓦斯管線、運輸網、甚至可以破壞衛星導航設施與網路，提前讓海空部隊看不見、聽不見，不知國安單位可有對策？義務役延長役期可是良方？

四、將國境分為軍事區和非軍事區，軍事區遭到挫敗時，非軍事區平民能否經由公投，決定停火，甚至提出停戰協議？

五、國家元首（三軍統帥）、國安部門及國防部等參贊國安與軍機的各級官員，一旦戰爭爆發，他們是軍、是民？是軍，何以戰時指揮所建於平民區？是民，何以全軍和全民要為他們戰前的決策犧牲生命財產？

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