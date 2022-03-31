1990年8月，美國領導聯軍對伊拉克進行「沙漠風暴行動」，先使用集束炸彈、空氣炸彈、巡弋飛彈等進行空襲，每天平均逾千次狂轟爛炸，42天之後才出動地面部隊，接著只花了100小時就取得勝利。這場歷時46天的戰爭，伊軍死亡人數在2.5萬到7.5萬之間，平民死亡人數超過10萬。

至於俄烏戰爭，截至3月28日為止進行了32天，俄對烏克蘭進行了約1000次空中轟炸，造成烏軍1.4萬人死亡，1.6萬人受傷。至於平民，依聯合國28日發布的資料，死亡1119人，受傷1790人。

兩場都是近代高科技、高殺傷力，歷時三、四十日的戰爭，為何伊方與烏方的死傷，特別是平民死傷差距如此巨大？

沙漠風暴美軍採取「無限戰爭」，目標在盡全力消滅伊拉克的有生戰力。俄烏戰爭俄方採取「有限戰爭」，因其所欲達成的目標有限，只在逼迫烏方坐上談判桌，接受俄方提出的6個條件。

倘若俄羅斯有意併吞烏克蘭，戰爭爆發之時，俄軍為何不直接攻入烏克蘭第2大城哈爾科夫？那裡距離白俄羅斯只有30公里，且有高速公路直通，類似台北與桃園的地理關係，俄軍若想攻占，豈不如探囊取物？

俄羅斯並無併吞烏克蘭的野心，可是普丁小看了烏方的抗敵意志，以為圍住基輔、哈爾科夫，重點轟炸烏方軍事與基礎設施，強攻亞速營，封鎖烏南海運，幾天之內烏克蘭就會屈服。誠如2014年出兵克里米亞半島，採取軍事行動之前，俄情報單位做出克里米亞不會抵抗的判斷，普丁這才下令大軍揮進，短短數日便獲得勝利。

會不會這一次，俄情報單位也做出烏克蘭不會強力抵抗的判斷？難怪泰晤士報報導，普丁因自己「被誤導」而暴怒，俄情報主管遭到軟禁。俄烏戰爭發展至今，許多專家好奇：烏克蘭為何能夠支撐那麼久？原因不就是俄軍沒有放手打，因為普丁要的是一場有限目標的有限戰爭？

兩岸如果爆發戰爭，中共同樣在打一場有限目標的有限戰爭。中共絕無血洗台灣之意，北京只想逼迫台北坐上談判桌，接受他們提出的一國兩制。

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