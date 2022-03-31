戰爭的起因，經常理未易明；戰事的進展，多半事未易察。偏偏戰爭的相關各造都自稱站在公理的一邊，對方則是邪惡的化身；戰爭進行的實況，兩造都報喜不報憂，且誇大己方捷報，渲染對方的噩耗，雙方為激勵士氣並爭取國內外支持，認知作戰的激烈程度，與戰場相比往往有過之而無不及。

全然跟隨美國口徑

俄軍入侵已超過1個月，戰況陷入膠著，雙方各自誇耀戰果，儼然都是贏家而沒有輸家。兩造與全球傳統媒體、社交媒體平台都捲入戰爭漩渦，參與系統性認知作戰。美國等西方國家、具有特定宗旨的非政府組織、形形色色的非國家行為者齊聲大合唱，大規模、有系統地譴責與看衰俄羅斯，充分展示話語霸權的威勢。相形之下，俄羅斯的信息操作與自我辯解，只能在國內施展，幾乎完全沒有外銷能力。

認知作戰的第一要務是控制戰場，成敗關鍵在於訊息流通能力，把我群族類傳媒的數量擴增到最大，同時把敵對族類的空間壓縮到最小。其次是形成有利於己方的敘事結構，選擇性地挑選、剪裁事實，並按己方立場詮釋事實；在論述上則盡量將自己塑造為正義化身，妖魔化對方為罪惡滔天的壞蛋，認知作戰的「戰果」，是兩造支持者和戰場士兵一樣同仇敵愾。

除非願意像球賽啦啦隊一樣為一方助勢，否則必須對戰爭起因的理解、戰況的認知以及是非的評價力求精確與清明。遺憾的是，由於各自陣營從政府到媒體的認知戰操作，人們對於戰爭訊息的掌握多受制於單一立場，並從單一視角認知與評價，因而流於片面性，無法建構真實完整的認知圖像，也無從做出客觀公正的評價。

普丁揮軍入侵烏克蘭，聲稱是北約東擴對俄羅斯安全構成威脅，但難獲世人認同，因此備受譴責。這個評價符合正義原則，但也要對照20年前美國總統小布希，以海珊私藏大規模殺傷性化學武器為名，繞過聯合國對伊拉克實施軍事打擊，對伊拉克狂轟猛炸42天，然後陸戰部隊大舉進犯。戰後調查發現，伊拉克並不存在化武私藏的情事，發動戰爭的理由純屬美國炮製的莫須有罪名，其說服力與正當性還不如普丁侵烏的說詞，人家至少有安全受威脅的口實，但美國安全有受伊拉克威脅嗎？

官方與媒體選邊站

西方諺語說，「戰爭中首個罹難者是真相」，1個多月來西方與俄國文武鬥爭正酣，文宣戰鋪天蓋地，兩造所傳布的事實、流言與謊話南轅北轍，但因國際話語權很不對稱，尤其是慣以美國眼觀天行的台灣，更是輿情一面倒。台灣是美國意識形態與傳播涵蓋的地帶，幾乎全無主體性立場，因此多數台灣人完全用美國眼看天下，對世界的認知深受美國政要與主流媒體左右，還把片面性認知當作全局性的正確認知。實際上所懷抱的價值觀以及對世事的是非評斷，幾乎是完全跟美國一鼻孔出氣。

俄烏之戰的起因，俄國說是北約東擴，理不足以服人，但不能忽略近因。不久前烏克蘭在頓巴斯一段280公里前線部署了9個旅兵力，排列成楔形陣列，以裝甲旅及機械化旅為矛頭，準備以最快速度輾壓盧甘斯克跟頓內茨克民兵，讓俄羅斯猝不及反應。俄羅斯面對烏克蘭的挑釁，在邊界演習以嚇阻烏克蘭不要有進一步動作，並向西方世界發出警告。

但西方世界不在乎俄羅斯的抗議，主流媒體只配合政治人物，不斷施壓俄羅斯結束演習撤回部隊。俄羅斯外交部進而要求北大西洋公約提出安全保證，華盛頓直截了當拒絕，北約甚至否認當年不東擴的承諾。戰爭最後不幸爆發，這究竟是不是一場不該發生的戰爭？是否應驗了一句話：只要人們召喚戰爭，戰爭必應邀而來。

歷來戰爭各方都想建構一套敘事結構，以塑造輿論，但戰爭的是非曲直經常難以論斷，戰況真相也難精確掌握，切忌聽信片面之詞，偏聽必然流於偏頗。台灣不是烏克蘭戰爭當事國，官方與媒體卻一窩蜂選邊站，全然跟隨美國口徑，流於高度片面性，被流雲遮望眼，豈不哀哉？