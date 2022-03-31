自由時報平面及網路版斗大的新聞標題〈抵制來真的！公督盟公布優秀立委沒藍委〉；對照聯合、中時有關公督盟的新聞，皆以〈公督盟斥棄審預算 藍黨團：再不實抹黑將提告捍衛名譽〉；或者是〈國民黨團批公督盟立場不公 即日起將其列為待觀察名單〉。藍委們這一回搧了公督盟一巴掌，會否影響2024選舉值得觀察。

近年來公督盟的親綠立場劣跡斑斑罄竹難書，一如三民自、鏡傳媒等唯民進黨馬首是瞻，公督盟自甘墮落為綠營「傳聲筒」，其公信力早已蕩然無存！

就拿這次國民黨團槓上公督盟，抵制評鑑來說，起因是立法院今年1月審查中央政府總預算時，時任華視總經理莊豐嘉威脅要修理國民黨團，公督盟執行長張宏林陪同莊豐嘉召開記者會為其背書，國民黨團於是宣布抵制公督盟，全黨立委不再繳交資料評鑑。既然藍委抵制評鑑，自然也就不會有人上榜。公督盟原本評鑑113席立委，自絕於藍委39席之外只有74席接受評鑑，即使獲選優秀的立委也失色不少。

選民投票很少參考公督盟評鑑，多數是獲選優秀問政的立委，自我標榜放入文宣自帶光環。事實也是如此，立委認真、優秀與否，並非公督盟說了算。我們只能說公督盟有負國人期望，如果以監督之名而行要脅立委之實，又或者替傲慢的媒體人撐腰，動輒放話要修理立委云云，那就斯文掃地，有辱公督盟多年來努力建立起的形象。

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