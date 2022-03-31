俄烏戰爭爆發後，國內外輿論不免拿台灣與烏克蘭相互比較，很多人認為中俄都是威權體制，領導人都是強人，強人都有好戰傾向，因而擔心台海衝突。美軍印太司令部司令阿基里諾就表示，俄羅斯入侵烏克蘭，讓我們學到的第一課就是：「中國大陸攻台可能真的會發生。」

雙頭鷹 普丁豁出去

領導人是否好戰，除政治體制因素外，更重要在領導人的出身背景與政治經歷。美國二戰後期接任羅斯福的杜魯門總統，個性、決策風格都與羅斯福極不相同，外交決策因而出現180度的轉變，戰後國際格局隨之改變。民主國家都不免如此，遑論威權國家的政治強人。

普丁與習近平都有強烈的使命感，都靠打擊腐敗集中權力，集中權力後還延長任期，希望完成歷史「未竟之志」。如果揮軍烏克蘭，成功抗拒北約東擴，可以成為普丁連任的籌碼，人們自然聯想到習近平，會不會以台灣為祭旗，合理化取消任期限制。這個推論看似合理，但兩人國內支持度都相當高，國內社會與經濟基本穩定，政治對手挑戰的壓力也不大，並無必須出兵的理由。

普丁出兵烏克蘭有北約東擴的壓力，與其個人經驗所形塑的國際觀與歷史觀不無關係。普丁出生於1950年代，成長過程見證蘇聯由盛轉衰，終至滅亡的過程。他最早任職於蘇聯國家安全委員會（KGB），情治單位的訓練也讓他養成強烈的愛國心與堅毅的性格。蘇聯解體後進入俄羅斯聯邦政府工作，獲得總統葉爾欽的賞識在1999年中任命為總理，從此平步青雲。

幾乎整個後冷戰時期，俄羅斯政治都在他的掌握下，眼見蘇聯瓦解對受到西方國家的羞辱與掠奪，心中冷暖可想而知。美國將俄羅斯視同戰敗國，步步進逼。俄國也曾試圖想要加入西方陣營，表達加入北約的意願，都被西方國家拒絕。俄國一度加入七大工業國集團（G7）成為第8個成員，也被無情的逐出。

受到西方國家的排擠，普丁產生更強烈的民族意識。他將過去賤賣的國家資產收回，將西方文化與價值視為腐蝕俄羅斯精神的毒瘤。他認為只有恢復了大俄羅斯，做到俄羅斯國徽雙頭鷹，面向東西並橫跨歐亞，俄國才能再次成為一個有力的全球參與者。

中國夢 北京等得起

隨著美國國力衰退，俄國實力漸漸復甦，在普丁看來，終於可以從以往的屈辱中找回尊嚴。俄羅斯雖然經濟實力有限，但是前蘇聯遺留下的龐大軍事與政治遺產，讓普丁相信拳頭，敢於用兵。不僅鞏固前蘇聯勢力範圍，積極介入中東、中亞地緣政治。這次，明知烏克蘭是一個美國設下的陷阱，普丁也勇敢的往下跳。

習近平出身紅二代，文革時下過鄉，也吃了不少苦頭，文革經驗讓他對於中國的社會與政治有深刻的體會與思考。中國底層人民生活與農村問題一直是中國發展的重大議題。他從政過程中也曾經待過福建結識不少台灣人士，對台灣問題有自己的一套見解。

紅二代的背景讓他堅持共產黨領導，保住紅色江山，他曾感嘆蘇聯瓦解過程中，蘇共竟無一人是男兒，這也反映他在政治上保守的一面。文革與下鄉的經驗讓他堅持共產主義的理想，但也反對激烈的階級鬥爭。我們可以見到他延續鄧小平的改革開放路線，當中國經濟發展進入小康階段，他進一步提出「共同富裕」。

他的歷史觀接近馬克思的歷史唯物主義，但也有民族主義的一面，追求「中國夢」，追求民族的偉大復興。他認為當務之急還是在經濟發展，要創造有利於中國國家安全與經濟發展的和平環境。雖然與周邊國家在領土與領海有許多爭議，但北京絕不輕戰端。回到台海問題，他相信時間站在大陸這邊，北京等得起。

習近平的歷史觀與國際觀，讓他比普丁多了一分自信與沉穩。美國哥倫比亞大學教授黎安友接受「美國之音」專訪時說，普丁太情緒化，不太現實。習近平面臨的問題更多，國內外局面更複雜，但「我認為他還是比較聰明。」習近平的自信與戰略定力台海情勢應可控。