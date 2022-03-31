美國國家廣播公司新聞網(NBC)公布民調顯示，拜登的支持率降至40%新低，而且最重要的關鍵票，女性和非裔選民支持都在流失。更受爭議的是70%受訪者對拜登處理俄烏戰爭沒有信心，80%的人認為俄烏戰爭導致油價上漲且可能涉及核戰，超過半數的受訪者相信，美俄終將一戰。這可說是對拜登的信心大崩潰，也嚴重衝擊11月的期中選舉，民主黨如潰敗，共和黨再掌參眾兩院，民主黨的拜登將提前跛腳，美國未來兩年將更無作為。

拜登目前如父子騎驢，讓兒子坐，自己坐，都招致批評。不僅處理烏俄戰爭令國內不滿，歐洲大國德國及法國都主張外交斡旋，拜登至今還未有任何行動，甚至口頭上也少有尋求和平之意；外交上更是四面楚歌，最近沙烏地阿拉伯也抗議，拜登坐視沙烏地境內恐怖組織興起，不願賣給他們武器，太偏向以色列，揚言OPEC減產，推升石油價格。拜登現在綽號是白等。烽火漫天，世界都希望拜登有所作為，但是都白等了。

而最傷害拜登的是近兩年美國通貨仍然膨脹，2月的通膨率破40年紀錄，油價攀升至史上最高，供應鏈危機已經持續快一年，仍沒有解方，美國行政部門都是看白宮風向，白宮不重視，相關部門就漠視，上下中游產業哀哀叫苦。

整體來說，拜登是民主黨老派政客，數十年政治歷練早已將其稜角磨平。其領導風格就是「不求有功，但求無過」。《經濟學人》評論，民主黨近年來意識形態飄忽不定，但拜登始終站在政治光譜中間。很多人甚至開始懷念川普，一項調查指出，受訪者62%認為如果川普是總統，普丁不至於入侵烏克蘭，且59%認為拜登的軟弱導致俄國進兵。

歲月不饒人，近80歲的拜登再怎麼捲起袖子，偶爾用跳的登上發言台，但只見歲月對他包抄而來，有時脫稿演出，顯示自己的強硬，但往往弄巧成拙，例如當油價高漲時，拜登說是俄烏戰爭所致，但美國進口石油只占其6%而已，一出此言，專家都不以為然。又如拜登在波蘭華沙受訪時談到普丁脫口說，「看在老天爺的份上，不能繼續讓這個人掌權。」

美國共和黨批拜登拿石頭砸自己的腳；法德領導人或切割或緩頰，法國提醒別再以言語升高對俄情勢，德國則說，北約不尋求俄國政權更迭，這也不是美國總統的目標，失言衝擊今天還在延燒。

網路流傳一個段子：「戰爭中，政客提供彈藥，富人提供糧食，窮人提供孩子。戰爭後，政客拿回彈藥，富人繼續種糧，窮人尋找孩子的墳墓。」照說，有戰爭，就應該力求和平，但很多利益團體，卻不希望這麼快結束。 美國「政治產業複合體」壟斷政治、經濟，大企業、軍火商等，對戰爭帶來的巨大收益，怎捨得叫停呢！今年的期中選舉，2024年的選舉獻金想必更豐厚。

石油公司更是開心，他們有避險措施，進價成本降低，而且拜登有些援助烏克蘭的項目，還不透露用途，各種軍火及經援不會有任何究責。烏克蘭的貪腐程度是歐洲第三，這令人想到美國大力軍援的國家，最後領導人都因貪腐下台，因為局勢越混沌，才最容易上下其手。在這麼複雜、政經糾葛的亂局中，年邁的拜登撐得住嗎？