日本毒草莓接二連三賣到台灣，之前才遭媒體披露日本福島進口草莓驗出克凡派、氟尼胺等超量農藥，數量高達5400公斤，卻因為事涉高層疑雲，食藥署不僅不敢開鍘，竟還放水過關讓其流入市面。29日食藥署又發現有9批日本草莓農藥殘留不符規定且超標11倍，這半年來已有35批日本鮮草莓被抽檢出不符規定，數量之多令人瞠目結舌。

巧合的是當日本草莓成堆被驗出不合格的同時，台灣進口商也闊氣了起來，近日多家媒體大篇幅報導一進口商向偏鄉孩子們捐草莓的消息。這些毒草莓被不肖業者轉送給偏鄉地區的孩童，還美其名稱之「回饋社會」，不知情的小朋友天真無邪的享用這批天上掉下的「毒物」，業者此舉真能博得美名？

進口到毒草莓，業者大概也很冤，但商人們深知蔡政府逢日則軟，不敢期望政府替他們討公道，所以才做出捐贈偏鄉的舉動，還想再美化日本食品。不若把這些草莓送到總統府或是民進黨黨部，讓綠色政客好好品嘗日本毒水果，或許更能凸顯他們對日本的諂媚。

蔡政府討好日本，商家不僅賠了成本，民眾更是賠了健康，今日放水毒草莓，明日放手毒核食，台灣民眾的食品安全，誰來把關？

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