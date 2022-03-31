台灣與Omicron終須一戰，但戰爭的方式不會同於傳統。就像現在的俄烏戰爭，只不過是第三次世界大戰的一段插曲，主旋律仍然是中俄為推倒美帝霸權的經濟戰、科技戰、及防疫戰。第三次世界大戰早在中美阿拉斯加會議中就已經宣戰了。

面對一個類感冒病毒的疫情，台灣會打到彈盡援絕，主要還是炮彈亂射的結果。在一開始指揮中心就一直以嚴重疾病來恐嚇民眾，好讓他們的過度防疫及以疫謀獨、以疫謀財得到合理的道德定位。這樣的過度防疫也讓一個防疫本來就不難作的海島，能夠吹牛皮吹到國際。一個只要鎖國就能辦到的事，非要把自己吹得神仙般的萬能，直到Omicron到來，才步伐錯亂到醜態百出。

過度防疫起始於2020年初，對武漢回來的航班登機臨檢。這與下機臨檢根本的不同只在於能有效提升抗中分貝，接下來的禁止小明回國更是為了台獨而阻斷骨肉親情的經典。糾正未戴口罩，竟然導致命案。居家檢疫出門買早餐，也被罰10萬。都算是拿著雞毛令箭，嚴重違反人權的行為，可是老百姓都不以為意。

這些行為在碰到需要緩和步調的Omicron病毒時，就顯得舉步維艱。民進黨政府非常想開放，也很想脫身，好讓他們的候選人能夠戴著防疫光環投入大選。但是水可載舟，也可覆舟，被謊言養大的老百姓，不容易再回來，造成現在政府的政策有如父子騎驢進退維谷。

現在由於紓困條例即將於6月30日到期，執政黨根本不想再延，延代表防疫失敗，會妨礙選情。延也會拖住黨的優秀候選人，在沒錢的情況下，急著想要在6月底控制住疫情，連類普篩這種違反指揮中心神主牌的政策，都能濫竽充數的橫空出世。可見指揮中心現在真的急了，急到病毒亂投醫，連神主牌都能放棄。

所以現在指揮中心與Omicron的戰爭，最該調整的是戰略，千萬不要去硬碰硬。更何況現在這是個軟病毒，目前最該把病毒的軟性老老實實的告訴老百姓及媒體，要大家別再炒作嚴重性了。這當然是現在政府的強項，因為他們顛倒黑白的功夫世界一流。罷韓、關中天、扳倒顏寬恒，甚至用維持現狀的謊言當選，都是謊言成功的案例。但扯謊容易，圓謊難，現在想再去說服老百姓Omicron像感冒，最該放下的是面子問題。

現在只要指揮中心自己已經認知到要解封，就該立即啟動綠媒及網軍，把胡謅俄烏戰報的功力再拿出來對付群眾，老百姓還是會很快就被忽悠過去的。所以現在最該打的是認知作戰，只要搞定輿論，就搞定一切，包括民進黨的選情。

4月1日愚人節，是要提醒世人不要愚人，可不是要你在愚人節去愚人。現在民進黨政府的窘境，都是來自於慣用政治愚人，因為政治本來就是高明的騙術，騙起來自然得心應手。民進黨若能看到今日的現世報，不要再把科學的議題拿來當政治玩，玩火上身後就不容易回頭了。（作者為中華民國防疫學會理事長）