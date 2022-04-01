日前，立法院長游錫堃出席台灣傷痕歷史研究者黃惠君撰寫的新書《二二八反抗運動：台灣爭取民主之路》，在致詞時說「台灣菁英受到國際民主立憲主義與民主自決思潮啟蒙，卻在二二八被屠殺殆盡」， 他的看法也常見諸坊間的台灣史書籍裡，然而卻不與歷史不符。事實上，當民國39年台灣開始推動地方自治時，許多台籍意見領袖都積極從政，他們當然都是台籍菁英。

問題1：立法院長游錫堃談及，台灣一整個世代菁英，在二二八事件被屠殺殆盡。

分析：所謂「台灣一整個世代菁英在二二八事件被屠殺殆盡 」，是一個以訛傳訛的說法，這個說法的原型，應是1992年，由吳乃德、陳明通發表的〈政權轉移和菁英流動：臺灣地方政治菁英的歷史形成〉所提出二二八事件造成「八成的地方菁英從政治領域中消失」的說法：

「在縣市參議員這個層級上，全省將近有七成的議員在反抗事件之後退出了政壇。只有三成的議員願意繼續從事政治活動。而願意繼續參加體制內政治活動的本土菁英，成功連任的議員只有總數的兩成。總的來說，在反抗事件之後，縣市參議員這個層級的本土菁英產生了劇烈的變動。八成的地方菁英從政治領域消失了 。」

先不論此說是否正確，這個說法的原意，並不是要說地方菁英被殺光了，而是再也不願意參與政治活動或從此被挑戰者取代了。事實上這個說法原型的錯誤是很明顯的，它將「未參選連任縣市議員」或「連任失敗」直接當成了「從政治領域消失」，而沒有考慮擔任其他公職、參與其他選舉，或以其他方式參與政治的情形。

目前這個自1992年以來牢不可破的說法原型在學界已經被挑戰，指出它在計算方式與史實方面的諸多錯誤，有興趣的朋友可以參閱學者羅國儲〈論戰後初期臺灣地方政治菁英的延續或斷層—以臺北縣為例〉，該研究的結論是，至少以台北縣來說，各種職位的臺北縣地方菁英，總計 至少有六成以上繼續參選從政 。

至於「台灣一整個世代菁英，在二二八事件被屠殺殆盡」的說法，就隨游院長吧，不要搖醒他。

問題2：在二二八事件中，政府屠殺台籍民意代表的情況遍及全台，在台北地區以暗殺手法為之，南部地區則出現如封建時期般，遊街後公開槍殺的場景，二二八密裁名單曾上呈給蔣介石過目。根據大溪檔案，1947年3月11日，台灣省行政長官公署行政長官陳儀便將第一份「人犯」名單呈送給蔣介石，名單內涵蓋媒體領袖、反對黨成員、法律界領界三大領域的人士。

分析：名單所涵蓋的，其實是「共黨份子」、「與陳儀合作且和處委會作對者」、「三民主義青年團」、「接管中央機關者」、「接管公營事業的日本人」等五類。

所謂的「奸偽」，在當時的脈絡下，指的就是「共產黨」。以名單中的徐征為例，他應該真的是，但他似乎並沒有參與二二八事件的紀錄，還因為外省人的身分，有台灣暴徒上門行兇，是誰把這些「奸偽」供出來，這就耐人尋味。當然，實際上被當作共黨殺掉的這些媒體領袖到底是不是共黨，這不一定。

名冊是國民黨台省黨部調統室的主任 蘇泰楷 （台籍）送去給陳儀的（可能在三月十日），這也是 「半山借刀殺人說」的原型，陳儀則在三月十三日下令逮捕蘇，後來送南京查辦，在中統高層力保下，蘇被釋放。有意思的點在於，蘇在事件中是反陳儀的鷹派，但在廿一師上岸後隨即倒戈，送上了逮捕名冊。依照陳儀稍早前向蔣中正請求的授權，這些反抗者本來應該像湯德章那樣，召開軍法會審，若判死刑會被公開處決，但實際上名單上的人都是被暗殺。要知道，陳儀掌軍事審判的權限，根本沒有必要搞暗殺，且在當時人只要死了，大家第一個就會猜是陳儀殺的，搞暗殺是給自己找麻煩。

事實上，後來的國民政府內部對二二八事件的檢討中，對於這段經過是這麼說的：「幸亂黨奪取武裝之謀未逞，中央增援迅速，士紳派亦怵於旬來民間政府隱藏之危機，督率流氓派恢復秩序，事變遂息。至參加武裝行動之學生及海外青年，則四散避匿。總觀事變經過，省政之不滿人意暨臨時處置失當，以及士紳派之推波助瀾，實為事件擴大之原因。至於陰謀分子及異黨之事前預謀佈置，似均為事後渲染之飾詞。」請注意「士紳派督率流氓派恢復秩序」的記載。

這或許就是蔣中正不處置陳儀的原因，因為真的不是陳儀幹的。

問題3：「台灣省政治建設協會」多名成員，包含前台灣民眾黨中央執委廖進平、台北市議員黃朝生、李仁貴、台灣信託董事長陳炘均在名單之上，陳儀將這些「反對黨」人士直接冠以「陰謀叛亂的首要份子」。

分析：這裏提到被暗殺的諸人中，有一個暗殺失敗的例子，這個人就是蔣渭川 。也因為他活了下來，留下了許多珍貴的說法。

所提到的人當中，廖進平(其子廖繼斌為二二八國家紀念館擔任首任館長)在事件中是與蔣渭川共同行動的，李仁貴則是警備總部、憲四團透過他找了蔣渭川出面加入處委會，在蔣的人馬加入之前，處委會的組成只有民意代表，蔣的人馬進了處委會後處處和處委會搗蛋，還不斷把人從處委會拉去長官公署和陳儀直接談，陳炘就是被蔣渭川拉去的人之一。

蔣渭川、廖進平這些人，基本都是台灣省政治建設協會的人，他們和陳儀談出了成果，他們答應「不共產化」、「不脫離中央」兩個條件，陳儀則應允了包括「廢除長官公署改省政府」、「提前舉辦縣市長民選」等重大政治讓步，但這項談判成果最終因為蔣、廖的人馬在處委會常務委員選舉中失利而未被處委會接受，處委會常務委員會隨後並提出他們的條件，即《處理大綱》，因為內有軍隊繳械條款而遭到陳儀拒絕並翻臉關閉談判管道。

廿一師即將來台的事情傳開後，處委會有人來找蔣渭川和廖進平，希望他們能一起向陳儀撤回《處理大綱》，但蔣、廖拒絕，並表示《處理大綱》本來就不是他們提的、他們和陳儀早就談好了條件，是處委會自己不接受。隨後，蔣渭川、廖進平等人還以台灣省政治建設協會名義，發表公開聲明，表示反對《處理大綱》、《處理大綱》不是省民公意，希望陳儀仍能回歸與他們之間的談判成果。隨後蔣渭川遭到暗殺，相關人士陸續失蹤，台灣新生報並刊出匿名黑函，表示《處理大綱》都是台灣省政治建設協會等人提出的。

這個「處委會有人來找蔣渭川和廖進平」，指的是誰呢？依蔣渭川的說法，此人是劉明。劉明為台灣的礦業鉅子，一般研究認為他是在事件中受長官公署指使、滲透到民間鼓動叛亂的人員，我的研究則認為，劉明應該是在後來倒戈之後，被追認他在事變中的所作所為都是受到警備總部指使的，以脫離事變中的責任。也因為這樣，所以後來包含劉明在內的許多長輩，就只能繼續為情報人員所用。這就是小弟新書「台灣戰後特務派系政治的成形 」之意，二二八事件中，有大量的參與者，透過與情報人員正式、非正式的交易，以脫離刑事責任。而情報系統並不歸陳儀管。

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問題4：屠殺地方政治領袖方面，3月11日國府軍隊開入宜蘭，19日宜蘭地方領袖遭押走，隔天7人陳屍在頭城媽祖廟前。包含宜蘭處委會的主委郭章垣醫師、宜蘭農校代理校長蘇耀邦、台銀宜蘭分行營業課長林蔡齡、民族派出所台籍警員葉風鼓、呂金發、賴阿塗、曾朝宜。

分析：當時在程序上能不經過公開審判而直接槍決的，只有一種身分，就是共黨。這是白崇禧來台時，對記者公開講的。

二二八事件宜蘭的問題，要注意的反而是，其實被抓的是8個人，而不是7個。有一個人與這些人一起被抓、但他卻因為一個記者在旁的一句話而獲得釋放。

這位被從鬼門關救了回來的，叫做林金春，此人才真的是共產黨的外圍，而且把他救出來的，正是如假包換的中共潛台間諜黃胤昌，當時公開的身份是記者，名列中共無名英雄廣場隱避戰線烈士 第17組。

二二八當時，在宜蘭執行綏靖任務的，是整編21師436團，執行任務時怎麼會有一個記者在旁邊指指點點，而且單憑幾句話就可以把一個準備要槍決的對象直接放掉？

整編21師的副官何聘儒，後來參與了「江陰要塞起義」，會同其他的潛伏共黨份子，直接從內部奪取了要塞控制權，中華民國國軍在長江下游的防線，一夕之間崩潰。而二二八基隆大屠殺是整編21師幹的這個錯誤說法，正是出於他所寫的〈蔣軍鎮壓台灣人民紀實〉。整編21師內部，也隱隱綽綽有著被共黨滲透的影子。

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問題5：英國駐台領事G.M.Tingle在1947年3月21日發電文給南京的英國大使館，內容提及「淡水河上不時流下雙臂反捆的屍體，流經台北時會沖到岸邊，或沖到橋墩下。政府不遺餘力追尋並殺害領袖人物...殺人如麻的目的，是使福爾摩莎人不再有未來的政治領袖。」

分析：可以參考陳朝暉案。

陳朝暉，台灣人，日本時代即受到日本重用。事件中被「身穿黑色軍服、講日語」的數人帶走，再發現時「用日本軍用綁腿布矇眼，嘴中塞棉花，手反綁在後、絞鐵絲，腳也用鐵絲綁著，還綁一塊石頭。」

事件中串鐵絲、殺人的，並不只是政府。只是現在包含陳朝暉案在內，雖然欠缺證據，大家對於他們一定是政府殺的，深信不疑。

( 作者為228歷史研究者，著有《究竟228》、《原來228》)

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