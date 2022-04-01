1988年1月，蔣經國過世，李登輝接任總統和國民黨主席，李登輝不具有蔣經國的奇魅和權威，黨國的控制自然開始鬆動，人民對李登輝時代台灣的民主化出現期待，黨國的新領導中心為了爭取民心，也願意採取更自由和開放的措施。在這一時代氛圍下，台大校方於開學後的3月即同意代聯會改為學生會，會長由學生普選產生。

為因應代聯會主席普選後的學生自治組織運作型態，台大代聯會3月27日在台北陳林法學基金會聯合13所大學學運社團共同舉辦《學生自治組織運作》研討會，4月10日再於台大法學院連和15所大學學運社團舉辦《學生政府與學生運動》研討會，成大經緯社航空測量研究所研究生羅正方報告〈國會改造與學生運動〉，會中達成以台灣為範圍設計憲政體制、排除戡亂體制、促成全民國事會議和反映中下階層政治權力與社會福利的新國會等4點共識。

4月25日至5月3日間，台大代聯會聯合11所大學學運社團與《新新聞》周刊合作舉辦《青年國是巡迴座談》，結合當年國家總預算中教育科學文化預算不足《憲法》規定比例的事件，就國會改造問題進行討論，而在巡迴座談活動結束當天發布《五四學運宣言──植根於人民民主的學生運動》，主張「國會無條件全面改選」。

5月，羅文嘉經普選程序當選首屆台大學生會長，學代大會則由首任議長社會學系學生何榮幸主持成立章程修改委員會，暑假期間，長期關心學生自治的政治學研究所研究生林佳龍和社會學系學生代表范雲乃邀集前代聯會幹部與法學院學生，在法律學研究所博士班研究生黃國鐘的指導下起草《台大學生會自治規程草案》（學生憲章）作為《台大學生會章程草案》之對案，而由社會學系學代范雲和許有為領銜提案，最後獲得多數學代認同，在1989年5月完成審查，范雲以爭取《學生憲章》競選學生會長獲得台大學生支持，於31日當選會長，《學生憲章》亦同時經全校學生複決而獲得通過。

依照《學生憲章》之規定，學生會長由普選產生，學生代表大會改為以學院為選區，每250人選出一名學代，並有研究生選區之設置，學代大會總席次變成75人左右。學代任期一年，為了使大一新生能有機會在入校半年後就有參政權，則採期中改選制，每半年改選半數學代。而為完善學代大會的立法權地位和監督功能，由學代大會自行選舉產生議長。

至此，台大學生自治和普選運動可以說在台大校內修成正果，作為台灣本地歷史最為悠久的大學，台大的學生自治受到黨國的特別關照，因此必須歷經相當的奮鬥，也以台大的成敗得失，為台灣各個大學的學生自治打開空間，事實上，台灣有幾個大學在學生自治普選的發展上是相當順暢的，比如國立清華大學代聯會主席原本就是普選的，而台北醫學院學代大會（1988.11）、國立政治大學代聯會（1987.10）則是以多數決通過民主機制自行決議轉型為普選。

台大學生自治運動剩下的問題，則是如何在《大學法》內使學生自治和參與校務受到認可而成為大學治理體制的一環。1989年2月在羅文嘉會長任內台大學生會已組織大學法行動聯盟，提出關於《大學法》修正的各項主張，包括「明確保障學生權」。該聯盟3月在台大舉辦《大學法》周活動，24日至立法院請願，除提出《大學法》修訂原則外，並針對立法院甫於2月3日通過的《第一屆資深中央民意代表自願退職條例》，表達不滿，要求國會全面改選。

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