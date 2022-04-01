一直以來，柚子鋪都像是一個窗口，從風土人情到美食小吃，從文學藝術到社會見聞，展示你見過的、沒見過的台灣。但今天，我們不僅僅想做一個窗口，也想做一個平台，一個可以讓兩岸青年坐下來喝茶聊天、深夜談話的平台，所以有了這個新欄目。關於求學、關於成長、關於「入海」……以當下年輕人共同的困惑為主題，每期邀請幾名兩岸青年，一起聊聊他們的理想和掙扎，努力與迷茫。

我們尋找差異，更期待共鳴。

第一期，我們選擇了「考研」這個話題，邀請了來自兩岸的三位在讀研究生，聊了3個多小時。他們當初為什麼考研？他們的研究生生活和想像的一樣嗎？我們選取了其中最精華的部分，分為上下兩期分享給大家。

圓桌嘉賓：

小史，大陸人，本科雙非，現為某985外語系專碩二年級。

Jo Jo，台灣人，本科某私立大學法律學系，現為某國立大學產業經濟研究所法律組二年級。

塞淵，大陸人，本科某985中文系，現為同校傳播系學碩一年級。

（注：非「985工程」與「211工程」的大學，俗稱「雙非」）

關於選擇：讀研還是工作？

人生的道路曲折蔓延，也充滿各種選擇與不確定性，在某個分岔路的不同選擇常常把我們引向未知的生活。當回望過去時，你有哪些難忘的選擇？或許高考報志願算一個，決定是否讀研也算一個。

台灣學生JOJO大四那年開始工作，之後又因為某些原因延畢一年，大概是在有了一年半的工作經驗之後，突然萌生了讀研念頭，一方面是為了解決工作中的困難，另一方面也想要提升學歷。

「在能力上來說的話，明顯感覺到自己還不夠，因為做選舉相關的工作，所要對一些選情部分，比如說一些媒體的東西要瞭解，或者是說要看數據，也不是我以前學過的東西，所以覺得要回頭再把這個補上。另外一個原因是因為大學在私立大學，學歷其實沒有那麼漂亮。」

本科來自雙非大學的大陸學生小史同樣有提升學歷的訴求，「我本人是有名校情結的」，她在大三下學期決定考研，選擇學校時綜合考慮了院校實力、地理位置及自身能力，最終選擇了一所名氣大、專業口碑不錯、離家近的985大學。

而塞淵則有不同的經歷，相比於要不要讀研，獲得保研資格的她做的更大選擇其實是要不要換專業，「讀了四年中文系，我還是覺得中文系太像牙塔了，我想學一點和社會關聯更緊密的學科，所以選擇了傳播學，剛好我本科也輔修了，所以跨專業難度不算太大。」

Jo Jo和小史準備考研的過程都比較順利，Jo Jo計劃時間是半年，但真正投入複習只用了3個月左右。小史考研前還出國旅遊了一趟，正式開始全身心投入複習是考研當年的7月底。她形容自己「心也是很大」。

台灣考研的流程和大陸不完全一致，通常每年暑假後新學期的十月、十一月，各間學校會陸續公佈招生簡章，分為推甄和考研兩個部分。推甄相當於大陸的保研，但區別在於沒有大陸「保研資格」的說法，考生不需要從本校獲取保研資格，只要對自己有信心都可以投遞書面材料試試看。

「但如果你大學成績不夠靠前，其實也很難有機會面試」Jo Jo補充道。在考研方面，與大陸不同的地方在於，台灣考生通常能選擇多所學校，「只要你有交報名費，你夠有錢都可以去考試」。Jo Jo當時選擇了6所國立大學，最終成功地被其中一所錄取。

那些沒考上研的人都去哪了？

考研這件事情，有成功上岸的人，自然也有沒考上的人。但沒能上岸不一定是失敗，沒考上研的人生未必不精彩。小史身邊考研的人不少，其中也不有不少失利者，但最後大家似乎都能找到不錯的歸宿。「我們一個宿舍10個人，有6個人都考研，最後考上的只有2個。剩下的人幾乎都進了教育機構。工資待遇都不錯，就是比較辛苦。」

塞淵身邊也有很多沒考上研的朋友如今在從事教育工作，薪酬待遇確實很高。她有時也會困惑，兩年後研究生畢業自己未必能找到更好的工作「我想要的到底是什麼，讀研又為了什麼？」

小史對此坦言，她一開始也會有心理落差「他們都工作了，而我還在啃老。」但現在又有了新的想法，「要說羨慕，其實並不會。一方面他們雖然賺得多，但是工作也很辛苦，這是他們應得的；另一方面來說，我讀研並不光是為了更高的薪水，更多是從自己成長的角度出發。我覺得這一段經歷讓我沉澱了，變得更加成熟了。因此如果以後賺的錢不如本科同學多，那也沒有關係。我只要找到自己心儀的工作就可以了。」

大學畢業之後的人生，有人繼續深造，有人初入職場，每種選擇都有每種選擇的精彩和無奈。相比於金錢收入與名校光環，更重要的是要知道自己到底想要什麼。

（《研究生的煩惱》之一）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）