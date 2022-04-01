大陆今年兩會的召開在智慧農業、鄉村旅遊、農村電商、鄉風文明等領域成為熱門，鄉村振興成為兩岸共同發展的主軸與熱搜詞。在兩岸融合發展歷史的進程中，台胞參與大陸鄉村振興有著天然條件與優勢，台灣的農業發展以及產業能與大陸互補，在互聯網發展新業態當中「直播電商帶貨」，成為台胞參與鄉村振興開拓了新思路。

北京清華大學鄉村振興工作站辦公室運營負責人、福建省鄉村振興咨詢師的周宏宇博士，分享其參與鄉村振興的經歷。農村的特點在於老年人口多而年輕勞動力缺少，有豐富自然資源但基礎設施缺乏，它所具備的潛力即是閒置資產多。以台胞的身份參與就是台企，當前各省亦拿出一些優惠政策，促進兩岸共同推動鄉村振興。從2010年到2020年，相關企業註冊量與日俱增，其中也多是小企業。我在這裡舉出案例福建福鼎的崳山島，這個鎮是中國最美十大海島之一。其中在社區營造這一塊，提供陪伴式服務對地方政府來講是非常重要，若符合標準可以申請每家激勵五十萬人民币。目標是要打造智能島嶼發展智能旅遊，其中也會從設計領域，請台灣的建築師，設計獨特的景觀。

福建省引鳳扶貧服務中心理事長、福建省鄉村振興咨詢師的裴錦澤老師介紹：周宏宇博士是福鼎站的清華校方站長，而我是閩清站的地方站長，清華的這個模式在大陆各地已有31個站點。很榮幸分享國家鄉村振興政策的內容解讀，我本身服務於福建省扶貧服務中心。我們2018年率先成立三農服務超市。一般講鄉村振興有五大板塊產業振興，人才振興，組織振興，文化振興，跟生態振興，這五大模塊的振興是服務於農民跟農村地區。地方各級人民政府支持引進台灣農業的技術和發展模式，這裡兩個詞很關鍵，第一叫農業技術，第二叫發展模式，而且是依法保護從事農業合作的。台灣同胞和農業合作的部分，支持開展多種形式的農業科技交流合作。另外，現在很多地方政府與銀行機構，出台了金融融資擔保、比如入股等等，為資金提供有效保障。數字鄉村也是一個重要環節，綜合的運用財政基金融合。

九七華夏文旅集團鄉村運營中心總經理、福建省鄉村振興咨詢師魏濤跟大家分享了鄉村振興發展空間和市場潛力的案例。在盤活鄉村閒置資源資產方面，九七華夏因地制宜的開展「庭院經濟」以盤活鄉村存量，通過詳細的前期調研，根據村莊的發展方向來制定專業的指導課程，以符合村民自身能力、發展期待，村莊整體風貌為前提設計庭院改造方案。提供的庭院改造設計方案，既注重功能性、美觀性，又注重落地性。同時通過招商引資，補足村集體在市場端的短板，以「農戶+合作社+企業」的模式，規避大部分鄉村由於地理位置偏僻造成的難以融入市場的尷尬局面，將村內優質的農副產品、手工藝品提質升級，增強市場競爭力。

主持人許晉銘博士進行會議總結中指出，隨著兩岸經濟社會融合發展的歷史進程，以及中國大陸經濟蓬勃發展與廣大市場機會，未來兩岸在推動鄉村振興的市場前景可期。然而需要注意的是鄉村振興的實踐上有專業性，亦即技術門坎；其次是在經營上的耗時較長，有時間上的滯後性；最後是台胞的實際參與較難，不僅是找到窗口還需要自身擁有專業技術，因此要推動兩岸鄉村振興，需要的不是政策而是「陪伴式服務」。

本期沙龍於3月27日線上舉辦，以「兩岸共同推動鄉村振興的當前實踐與發展趨勢」為主題，探索兩岸推動鄉村振興的開拓與趨勢。