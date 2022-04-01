最近3年，國軍共有8109人申請提早退場，其中9成為士兵。每年竟損失一個旅的兵力，令人擔憂。

國軍每年大概招募1萬2千餘人，高達5分之1人員選擇賠錢退伍，嚴重浪費訓練資源。為何這麼多年輕士兵急著退伍，是年輕人畏苦怕難，還是軍中文化所致，國防部必須深究。

國軍實施募兵制後，要跟同性質的海巡、警察、消防搶人，福利待遇又不見得比較好，招募非常費力。招募人員為求達標，描繪出超現實的軍旅形象與從軍願景，但許多士兵入營後，發現服役環境與想像不同，甚至覺得被騙，自然打退堂鼓。

軍人有戰備任務壓力，往往必須犧牲假期，也經常需要晚上加班，影響公餘進修或是外出假，若是長官工作分配、獎勵不公，自然心生怨懟。再加上國軍小學生的管教方式，例如士兵休假要寫休假計畫，每天照三餐安全回報，幹部還不時打電話抽問士兵是否照表實施，這種休假緊迫盯人的方式，就是「怕出事」，往往休個假搞得幹部與士兵疲憊不堪，軍紀事件照樣發生不誤，士兵也得不到應有的尊重。

所以，國防部要認知，現在的兵都是有想法、有尊嚴、有願景的獨立個體，階級不同，人格平等，他們拿青春來保衛國家，值得尊重，在訓練上嚴格，生活上應該善待，否則這群人回到社會上，心含怨懟，處處去對國軍做「反宣傳」，豈不是得不償失。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※