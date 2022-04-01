外交部長吳釗燮日前接受網路節目「齊有此理」專訪，充分顯露蔡政府「唯美是從」。吳部長表示，從蔡總統上任到現在，美方對其信任度很高。美方絕對沒有覺得我們是在挑釁中共。

吳部長應該進一步向國人說明幾件事情。

第一，美國並不是中華民國的宗主國，中華民國的總統也不是由美國任命的，為什麼需要美國的信任？

第二，美國信任蔡總統的理由何在？是因為蔡總統對美國言聽計從，從來不敢違抗嗎？包括進口美國萊豬？以高於市價的巨額向美國採購次級軍品？

第三，蔡總統否認九二共識，使兩岸關係急轉直下；今年又說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；陸委會主委邱太三日前表示「兩岸應該相互承認主權」。凡此種種均引起中共強烈反彈，為何美國「絕對沒有覺得我們是在挑釁」？

第四，吳部長表示「對美國的好朋友需要一些體諒，例如美國在忙別的事情時，台灣不要去幫他添麻煩」。這話的意思是不是說：當大人在忙的時候，小孩不要去打擾他？

吳部長有些話沒有明講，卻無意間洩漏了台美關係的秘密。那就是蔡政府自甘作為美國的附庸，一舉一動都是遵照美國的意旨，包括蔡總統與邱太三的「新兩國論」恐怕都是美國授意的。

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