很多人都在TED上面看過著名的哈佛大學哲學教授麥可・桑德爾(Michael Sandel)探討正義的「思辨之旅」課程。課堂中，桑德爾教授舉了一個例子:假設，你是火車司機，火車正以高速向前行駛，軌道前方有五個鐵道工人正在施工，你試圖煞車，卻發現剎車失靈了(此案例與台鐵無關，如有雷同，純屬巧合)，眼見五位鐵道工人難逃死劫，忽然發現前方有一岔路，岔路上只有一個工人在工作，火車方向盤功能正常。請問，你如何決策?五位工人出現在不該出現的地方，命該如此，只能遵奉上蒼的指引?或者，會轉向岔路，犧牲一位工人的性命，來換取五位工人活命?

俄烏戰爭的人道悲劇，不免讓人聯想到桑德爾教授課堂上的例子。試將兩者類比，舉兩例如下。假如，你是烏克蘭部隊的高階指揮官，明知我軍戰力不如俄軍，當俄軍來襲時，衡量情勢，犧牲你一人，可以挽救部隊官士兵免於死難，用你一家哭，免於數百官兵家庭一路哭。請問，你會慷慨赴義，犧牲小我，成全大我嗎?自殺以救他人，是否更能保障人權?

戰雲密布，戰火已燃，此時此刻，如果，殺一人(或者，俘虜一人)可以救烏克蘭百姓於水火，可以讓數百萬烏克蘭人民免於顛沛流離，你如何選擇?殺一人(俘虜一人)以救天下，是否更顯人道主義精神?

犧牲一人以救天下，你幹不幹?這個問題，難有正確答案。但是，好戰而不避戰的國家元首和政客，以俄烏戰爭為鏡，對於上述問題，何妨用行動給出答案!

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※