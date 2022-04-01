正在美國訪問的新加坡總理李顯龍正告美國，俄烏戰爭雖然破壞了國際框架和全球合作體系，也加劇了美中緊張，但他不贊成美中脫鉤，反對把中國踢出國際體系。李顯龍對記者強調，自己不是「北京傳話人」，只是不希望印太地區陷入熱戰。當全球都把關注焦點放在俄烏戰爭之際，李顯龍重視印太安全，彰顯了政治家的眼界。只是，美國正在緊鄰台海的呂宋島和菲律賓舉行「肩並肩」聯合軍演，李顯龍的提醒顯得空谷足音。

李顯龍忠言的台海啟示

新加坡在第一時間表態跟隨美國制裁俄羅斯，有些人擔心，李顯龍此時訪問華府，對中國「不是好跡象」。然而，他在美國外交關係協會的座談會上，為全球化背書、反對將中國踢出國際體系，並大聲疾呼建立預防印太熱戰的和平解決機制，顯示他對21世紀世局有自己的判斷。

李顯龍認為「中國會不斷發展壯大，勢頭強大且不可阻擋，問題是如何將中國融入國際系統？你可以試圖阻撓，但是會隔離自己，並且會為這段關係埋下長期隱患。或者你可以試著和中國合作，納入國際系統，雙贏互惠，希望之後會有建設性進展。」

這種說法在美國兩黨一片反中的浪潮中，尤其是中國不對俄羅斯採取與西方同步的制裁措施下，絕對不討好，但是李顯龍不媚俗，堅持說出自己的看法與憂心。也就是他所關心的還是如果排拒中國，很有可能讓「印太地區陷入熱戰」，這要比俄烏戰爭讓各國遭到更大的毀滅性。

以近日美菲聯合軍演為例，從3月28日起，美軍與菲律賓武裝部隊進行被稱為「有史以來最大規模的聯合軍事演習」─「肩並肩2022」，將持續至4月8日，共3800名菲律賓武裝部隊和5100名美軍人員參與演習，美菲兩軍將在海上安全、兩棲作戰、城市作戰、航空作戰和實彈訓練，以及反恐和人道主義救災等領域，展開共同訓練。

只是，這次雙方宣稱「並非展示武力」的「肩並肩」演習，美國海軍航空母艦「林肯號」卻在日前先行進入南海，並低調訪問了菲律賓。根據菲律賓政府新聞局網站報導說，3月25日「林肯號」駛入馬尼拉灣，開始對馬尼拉進行「港口訪問」。美軍動作非常大，加上演習地點靠近台灣，北京格外提高警惕，警告美國不要試圖建立所謂的「印太版北約」。

順從民意兩岸和平往來

菲律賓已多次抗議中國在南海和附近水域活動日趨頻繁，日前中國偵察艦未經許可，在菲律賓最大航道蘇祿海「徘徊」，菲國召見中國大使要求說明，中菲兩國緊張關係進一步升高。美菲大規模軍演反映即將離任的菲律賓總統杜特蒂立場的轉變。他經常批評美國的安全政策，一再威脅要限制美國在菲律賓的軍事活動，並積極強化與中國和俄羅斯的關係。

但是，去年7月美國提供了菲律賓數百萬劑新冠病毒疫苗後，杜特蒂改變了態度，他沒有終止《美菲聯防條約》，也沒有喊停兩國年度聯合軍演，今年「肩並肩」演習規模史上最大。

從美菲聯合軍演引發南海問題的再升高，可見李顯龍的說法並非無的放矢。畢竟，俄烏戰爭的戰火局限在烏克蘭境內，受害的也僅是烏克蘭人民。如果印太地區因為美國一直把中國當成戰略競爭者，甚至聯合周邊國家一起對抗中國，那麼戰火一開，必然牽涉到東亞諸多國家，這恐怕已經不是一場區域性的有限戰爭，更容易捲起第三次世界大戰。

東亞緊張局勢不輸給俄烏戰火，就像李顯龍提醒的，印太地區正在向非常危險的方向發展，民調顯示多數韓國人認為有必要發展核武器，日本前首相安倍晉三也在呼籲擁核，台灣也在考慮延長義務兵役，都是不祥之兆。

處在危險的情境中，新加坡選擇不親中也不親美，台灣卻一味選擇親美抗中，讓台海局勢更加緊繃。因此，蔡政府更應該聽聽李顯龍的「逆耳忠言」，對大陸政策採取「以和止戰」，而不是「以戰止戰」，讓兩岸順著台灣民意維持「和平往來」的關係。