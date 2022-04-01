時代真的變了嗎？最近不少民代接到最多的選民服務電話竟是「可不可以讓我家役男早點去當兵？」細究下來，原來不是大家變愛國，而是蔡政府準備將役期從4個月延為1年，家長不希望孩子們成為最後韭菜，任人宰割。

說起延長役期就有點荒謬。據傳這是在美國要求台灣「展現自我防衛決心」的壓力下，蔡政府所做的改變。蔡政府真是以美國馬首是瞻，只是美國不是一再表明護台決心？

美國印太司令部司令阿基里諾上月25日接受《金融時報》專訪，再次指稱中國確實可能攻台。為護台，美國航母艦隊不斷穿梭台海鄰近地區，高官持續加碼對台軍售，但這似是表明，美國支持你抗中，你也得展現「自我防衛」的決心。役期4個月怎「抗中」？不延長役期又如何證明你和美國同心？

意思夠清楚了吧！一旦台海生事，那是你家的事。俄烏戰爭期間美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，就是要確認台灣有沒有展現「自我防衛」的決心。說白點，一旦台海有事，別拖美國下水。

「募兵制」是因應近年科技進步帶動戰爭形態改變的發展趨勢。馬英九執政時期因徵收兵員不足，考慮兩岸和緩及在野民進黨猛攻，才一步步改為募兵制，直至2018年正式實施。只是計畫沒有變化快，美國從前總統川普開始「抗中」，中國成為美國頭號敵人，巨人腳下豈容盟友「酣睡」，台灣角色不得不變。

但苦的卻是年輕人和家長們。倒非指家長們不愛國，而是包括退輔會主委馮世寬都說，「不只年輕人，全民都要戒備最壞情況。」這不是給人當炮灰的感覺。

台灣不只花費上兆金額採購軍武，募兵制又被要求走回頭路，還得無怨無悔當美國人的馬前卒，執政黨這「親美」的代價也實在太大了。