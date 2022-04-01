我國兵役制度本來是徵兵制，現在的募兵制是在2012年定案的，在配合募兵制的兵役政策下，當時明確畫分83年次以後出生的役男服4個月軍事訓練役，但真正實施募兵制，停止1年役男的徵兵，卻是直到蔡政府上任。募兵制中間延後兩次，也就是跳了兩次票。

國軍募兵制本預定2014年實施，由於募兵情況不理想，時任國防部長嚴明決定延後2年，改為2016年施行，讓本來全需轉服替代役的82年次以前出生的役男仍服義務役，這是募兵制第一次跳票。2015年時任國防部長高廣圻任內再延1年，則是第二次跳票。

之所以跳票，是指國軍本來計畫都招募志願役士官兵，也訂了時間表，但推動之初，招募情況不理想，部隊的志願役兵不夠，所以只好續徵1年的義務役役男，補上軍隊的不足兵力。

以2014年第4季為例，國軍接訓營次中，義務役有34個營次、軍事訓練役16個營次、補充兵24個營次，總訓量3萬6300人。換言之，2014年本來應該是全募兵，但國軍僅第4季就徵集了34個營的義務役。

本來的計畫是，82年次以前出生的役男因停止徵兵，全改服替代役。但因募兵制才剛上路，還不理想，所以繼續徵集役男。以2016年，蔡總統剛上任的第1年來說，尚未被徵調的82年次以前出生的1年役期役男還有約9萬餘人。

事實上，82年次以前出生的役男等於是被當提款機用來應急，錢不夠，就提款來花，2015年約11萬人，但2016年的上半年就先用掉2萬餘人。有人就比喻，82年次前出生的役男被當成翡翠水庫，當南勢溪的水不夠，就會開閘放水調節一下。

事實上，蔡英文總統相當重視兵役問題，才上任即召集國防部高階將領與行政院相關部會首長開會研討。馬政府任內曾規畫將現有兵力21.5萬人精簡至18萬餘人，唯蔡政府不考慮裁軍，在募兵兵源不足情況下，只得續徵義務役役男。此外，蔡政府也讓83年次以後出生的4個月軍事訓練役下部隊，減輕部隊的人力負擔，但做了1年就停了。去年11月，國防部又開始恢復讓軍事役男下部隊。

參酌美、英等國轉型募兵制的期程，約需7、8年才能成功，國軍推動至今近10年餘，已轉型成功。部隊全無義務役役男，都是志願役。唯現今兩岸軍事關係緊張，加上俄烏戰爭，延長役期議題成為熱門話題，在美方的壓力與建議下，蔡政府有意恢復徵兵。

募兵制從2012年規畫，到2018年元月1日完全施行，前後歷時6年，可見兵役制度變革的複雜度，不是說了就能馬上做到。從募兵制的推動經驗來看，延長役期是政治問題，不管最後如何規畫，只有總統能拍板定案。預料在2024年總統大選前，應該不可能實施。