在2012年，政治人物與某些民間團體發起所謂「反媒體壟斷」運動，喊了個響亮口號「你好大，我好怕」。他們當時把三中、中嘉併購案，說成是會完全破壞台灣媒體市場競爭的「巨獸」，然後強烈要求國家通訊傳播委員會（NCC）否准。

十年後的今日，回頭看來，到底誰是「巨獸」？誰才當得上「你好大，我好怕」這六字真言？當然不是旺中，而是那個被賦予眾望來整頓媒體市場，把關媒體品質的NCC！看看它無下限偏袒寵愛鏡電視，卻又極度挑剔中天電視的雙標，以及藉由換照產生的寒蟬效應，這才是攪亂台灣言論市場，威脅民主的巨獸。

為什麼曾受高度期待的獨立機關NCC會變成這樣？當年，讓媒體監理業務從隸屬行政院的新聞局移出，放到獨立機關NCC，不是眾望所歸嗎？現在這樣該怎麼救呢？

這裡要分兩個面向來說。制度面上，NCC實在「管太多」；政治面上，執政黨的政治施壓毫不忌諱。這使得NCC先天不良、後天失調，造成了今日的局面。

「管太多」有一大部分是法規制度的問題，尤其是對有線電視與衛星電視的繁瑣管理。從中天與鏡電視的例子可以看到，民間業者要讓哪一個頻道上架下架，明明是典型市場機制的問題，卻要由政府官員大張旗鼓，像老師打分數一樣來審查、核准。請問，遠在天邊的官員，會比各個系統業者更了解哪個頻道對它比較有利嗎？專家學者會比閱聽大眾自己，更知道自己有興趣看哪個電視台嗎？

在各種「廣電媒體」中，其實只有傳統的「無線廣播電視」，政府才有權力做頻道分配、執照核發，乃至節目內容管理等事項的高度管制。這是因為電波頻率乃是國有的稀少資源，應由政府為公正的分配規畫。司法院大法官釋字364號解釋也是基於這樣的概念，才容許政府以執照許可制加上公共利益考量，去管理無線廣播電視業者。但在頻寬早已不成問題，頻道數量爆炸的「有線電視」、「衛星電視」乃至「網路媒體」領域，哪裡還需要政府來做繁複的行政管理？

在《有線廣播電視法》立法時（前身為《有線電視法》），立法者還比較能夠看清這個新趨勢。所以《有線廣播電視法》至少沒有太多「內容管理」。孰知在處理更新穎、更沒有占用公共資源問題的衛星電視時，立法院制定的《衛星廣播電視法》居然又採執照管理與內容限制，儼然把衛星電視當成一個「特許產業」。NCC可以管衛星電視的節目是否違反公序良俗，還能管人家「內部控管機制及節目編審制度」。就憲法保障廣電媒體言論自由的角度來說，這些恐怕都有違憲嫌疑。

雖說法律規定的管制範圍很大，但若NCC自制，在管制上採取最低水平，那這個危害或許還小一點。例如，在「換照」部分，如果只採形式審查，那問題還小些。但NCC卻拿著雞毛當令箭，自命「公益促進者」，不但用學校老師打分數的方法，選擇性地對特定媒體挑三揀四；甚至運用（合法性堪虞的）行政裁量，來限定媒體內部的組織結構（如所謂「編輯室公約」）。不占用稀有資源的衛星電視要申請換照竟然比無線電視還困難，這當然對媒體製造出一種恐怖統治的氣氛，對NCC敢怒不敢言。

最後一根稻草，就是政治壓力—行政院院長與執政黨立委可以屢屢公開與私下咒罵NCC，甚至逼走主委。這表示獨立機關的「獨立」早已名存實亡。要知道，獨立機關的委員們雖有某種身分保障，但要讓他們公正中立地行使職權，最根本的還是要靠有權者（行政院、執政黨）的「節制」。

蘇貞昌院長在2006年曾經全力打壓剛剛成立的NCC，回鍋後繼續肆無忌憚施壓NCC，一路走來始終如一。不能免職，就找個理由給人家停職，或是用罵用羞辱的方式逼走主委。「夫雞鳴狗盜之出其門，此士之所以不至也」，以後還有哪個有氣節的專家願意擔任委員？

管太多，讓NCC站上火線，管了不該管、無力管的東西，同時也讓政治人物眼紅染指。而政治人物無視獨立機關的中立性與言論自由，更使得NCC的病徵日益嚴重。在網路時代，或許修法讓有線與衛星電視大幅解除管制，加上NCC自身節制尊重市場，會是比較適合的方向。

當然，樹欲靜而風不止，執政黨若覺得「好大的NCC」很好用，那這個巨獸就會繼續的。台灣的言論自由與媒體市場也就伊於胡底。（作者為國立政治大學法律學系副教授）