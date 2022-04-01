NCC日前提出通過鏡電視申設過程的行政調查報告，表明NCC是依法審理，過程並無不法，還稱其中所涉及的諸多傳聞是「報載誤解」，意思是沒那些事兒。換言之，NCC不但不會撤回鏡電視的執照，也完全無意追究可能違反行政規章、甚至違法的相關官員責任。但負責主導審理程序的NCC主委陳耀祥當真以為他可以一路瞞天過海到底嗎？

鏡電視是NCC近10年來首度通過申設的新聞台，又是在NCC惡意逼退中天新聞台之後，國內新聞台一退一進，到底NCC管理的邏輯與標準是什麼，當然令外界高度關注。

NCC歷經兩年多時間審議，過程中鏡電視反覆補件、撤案、遞案、重新補件，相關人員還多次到NCC進行說明，NCC形同大開方便門，給了鏡電視罕見的通融補正次數，最終再以史無前例的12項負擔、14項保留許可廢止權，加上16項行政指導作為附帶條款才通過。此外，NCC具傳播領域背景的委員也對鏡電視的申請提出了不同意見書，足見當初NCC通過鏡電視的申設，根本就是極度勉強。

不料，鏡電視後續仍然「花樣繁多」。從取得執照至今，短短不 到3個月，董事長已換到了第4人，從申設時取代原董事長裴偉的前大眾銀行、有線電視董事長陳建平，執照到手後改為紙風車劇團創辦人李永豐，後換成導演楊雅喆，近日又改為前中華電信董事長鄭優。還沒正式開播，董事長就宛如走馬燈一般，原總經理也一樣位子還沒坐熱就被趕下了台。

一家公司在20天內換了3位董事長，且李永豐只做了11天，楊雅喆自嘲只是「上去頂一下」，陳建平在宣布退出前發聲明指出，他發現鏡電視「有不合常規之交易」，且「背後有複雜的政商媒關係糾纏不清」云云，高層人事如此混亂、陳建平的話如此直白，NCC竟有臉告訴外界一切都沒問題，陳耀祥是把大家當白癡嗎？

更有甚者，外傳曾任民進黨祕書長、現任新境界文教基金會副董事長的洪耀福，介入鏡電視申設過程頗深，對外界的傳聞，洪耀福未置可否，只說現在他只是民間人士，有幫忙高層去跟NCC溝通，另外也幫鏡電視現任總經理蔡滄波轉交了一下履歷表，就這樣而已，「並沒有施壓」。屬英系人馬的洪耀福這番鬼話，誰會相信？

與蔡總統關係甚深的前台北農產運銷公司總經理吳音寧，上任後因看不懂財務報表、治理無能，不斷引發爭議，儘管外界一再要求吳音寧下台，但蔡英文卻執意護航，直到2018年民進黨九合一選舉大輸，綠營高層不得不對吳音寧痛下殺手。如今陳耀祥昏聵無能更勝吳音寧，NCC包庇護航鏡電視，影響遠大於北農，難道大家當真無感嗎？難不成除了英系，民進黨其他派系都死了？非要縱容蔡政府讓今年年底的九合一大選成為陳耀祥的「馬嵬坡」嗎？

陳耀祥再不滾，今年底的選舉，民進黨走著瞧！（作者為作家）