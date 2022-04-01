在3月9日韓國第20屆總統選舉中，尹錫悅以微弱的優勢勝選。作為保守派的國民力量黨一直以來推行親美政策，批判文在寅政府的「親華」政策，尹錫悅在競選期間還曾公開表示將在必要時追加部署薩德，加強與美國的軍事同盟關係，這給未來的中韓關係帶來了不確定性和重重挑戰，不少人也開始擔心中韓關係。但也不能僅僅以尹錫悅政府是否「親美」為唯一標準來判斷中韓關係的走向，有三個重要議題值得關注。

01韓美同盟的強化

尹錫悅的競選公約強調，隨著中美矛盾不斷深化，美國加大對華牽制，韓國很難再繼續文在寅政府的「經濟靠中國，安全靠美國」或是「戰略模糊」這樣一種外交基調。也有一些觀點認為，韓國當前的外交已經出現從「戰略模糊」走向「戰略清晰」的趨勢。而且，尹錫悅的公約中提到印太經濟框架和QUAD（美日印澳四方安全對話），在推動構建更加全面的戰略同盟的過程中，美國還會在包括QUAD、印太戰略、人權問題、台灣問題等問題上繼續向韓國施壓，讓韓國做出更清晰的表態，而韓國在美國基於盟國利益的施壓下也會不斷試探中國的底線。

02追加部署薩德的問題

儘管尹錫悅主張 「部署薩德是韓國的主權，根據安全情況，完全可以升級」，將是否追加部署薩德定性為韓國的主權問題，認為有關薩德問題的「三不」原則只是文在寅政府的立場。在提到追加部署薩德時，尹錫悅沒有指出具體部署地區，但提到了所謂「朝鮮的挑釁」和「加強韓美同盟，強有力地應對朝核、導彈威脅」。也就是說尹錫悅政府很有可能把朝鮮的核、中遠程導彈試驗等「挑釁行為」拿來做文章，合法化薩德的追加部署，以抵消來自國內的阻力。半島局勢的變化將會牽一髮動全身，對來自朝鮮的軍事威脅的感知程度、國防專家的評估、國內民意都會是影響是否追加部署薩德的要素。

03迎來30週年的中韓關係

中韓兩國1992年建交就是在國民力量黨前身民主自由黨執政時期實現的，在短時間內連續提升雙邊關係，最後一次提升雙邊關係是在李明博政府時期的2008年，當時執政黨正是國民力量黨的前身大國家黨。中韓關係提升為戰略合作夥伴關係以後，已經有14年的時間裡沒有提升雙邊關係了，這幾乎佔了中韓建交以來的一半時間。如果國民力量黨執政期間兩國能夠實現時隔14年的雙邊關係突破「再上新台階」，這無疑會成為兩國外交史上具有里程碑意義的外交成果。但考慮到中韓關係的提升可能會遭到來自盟友美國的阻力，這將給一直強調韓美同盟的韓國帶來一定的外交負擔，韓國國內也將會有較強烈的反對聲音。

韓國可能調整過去韓美同盟和中美關係兼顧發展的框架，更加清晰地差別對待韓美同盟和中韓關係。但考慮到推動韓國社會的團結、以及協同治理的理念，今後尹錫悅在執政過程中將面臨一系列政策的調整，包括履行公約的優選順序、機構的設置，以及政策方向的選定等。（作者為北京大學區域與國別研究院博雅博士後）

（本文來源《海外看世界》公眾號，授權中時新聞網刊登）

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