研究生學習的關鍵詞可能是「自主性」，沒有過多的課業壓力與考試壓力，學什麼、怎麼學，主動權都掌握在你的手中。

經歷職場生活後重返校園的Jo Jo 格外珍惜這段自主學習的時光，「我研究所的生活就是各方面安排其實都蠻充實的，我自己覺得很充實，作息很規律很穩定。沒有任何的外部因素會逼著我要做我不喜歡的事情。所以基本上我只要決定做什麼事情都是我自己喜歡的，比如說準備考試，比如說唸書，比如兼職寫稿件等等，我這時間安排基本上都是很滿，然後都蠻快樂的這種感覺。」恰恰是因為研究生階段沒有課業壓力，他有了更多的時間去探索自己喜歡的領域。

小史認為研究生上課模式與本科的存在差異，「研究生之後，老師可能沒有本科期間督促你那麼多。研究生老師其實更水，就顧著自己講，老師一般上課也不是不常互動，就自己講比較多。」但對於上課模式這一點，塞淵卻有與之不同的感受，她覺得相比於本科，研究生的老師對自己的督促更多。「我本科是一個全學校最大的學院，我都上很多人的大課，老師一般不管你的論文和考試，除非你自己跟老師主動溝通。我研究生的學業壓力突然大了無數倍，是因為我們變成了小班，永遠都在準備小組報告或者是個人的報告，作業佈置的也很多。」

我應該和導師如何相處？

除了上課模式的不同之外，擁有單獨的導師也是研究生與本科生活的區別之一，如何與導師相處是很多研究生繞不過去的話題。塞淵在選擇導師時有自己的標準，「我一定找一個好溝通的導師」，所以她並沒有考慮熱門的學術大佬，而是選了一個更平易近人的年輕教師。「相處起來比較輕鬆，比如他給我安排了什麼工作，我有時候忙不過來，拖延一兩天也不會覺得很有壓力，就是最近會一直催我趕緊想論文選題讓我很頭大」。

與塞淵剛好相反，Jo Jo選擇了一位比較嚴格的導師。他覺得與導師的相處模式是因人而異的，比如他周圍有些同學怕打擾到老師，寫論文時不敢直接問老師的建議，總是猜測老師的想法，很痛苦。但Jo Jo不會這樣「比如說我在上學期我就一開始在想我論文的時候，看完了相關文獻，我就直接去問老師，我說『老師我什麼東西已經看完，大概有什麼樣的結論，可是我對什麼部分領域還不是那麼瞭解，知道有什麼文獻是可以拿來做參考的，你有沒有什麼建議的？」更直接地溝通方式可以大大提高效率。

小史與導師的相處則是另一種模式，她形容導師對她是「放養中的放養」，「一個學期只見過一次面，說過一次話，基本微信溝通『老師我要去XX，需要您簽個名』，他就說『你拿過來我簽名，順便幫我去院樓某個信箱拿一本書』這樣。寫論文的時候，導師並沒有給我們什麼幫助，主要是自己想自己寫。甚至有同學的導師不僅沒有論文上的指導，反而拿他當免費勞動力使。」

（《研究生的煩惱》之二）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）