3月9日尹錫悅贏得大選後，3月10日，中國外交部正式向他表示祝賀，3月11日國家領導人向他祝賀，中國駐韓大使邢海明親自把祝賀信送到他手上，這些都表明中國對中韓關係的高度重視，對尹錫悅當選後中韓關係的期待。鑒於尹錫悅競選期間的表態以及保守派在外交上的特點，尹錫悅上台後給中韓關係帶來的隱憂也不少。

一是進一步向美國靠攏。（1）尤其是在四國機制、五眼聯盟上逐漸向美國靠攏；（2）常態化提及台灣問題、南海問題；（3）就中國人權價值觀上說三道四。

二是進一步加強和日本的關係，乃至進一步加強美日韓三邊安全合作。韓日有可能在情報分享、海上救援訓練等方面加強合作。考慮到美日已經在台灣問題上明顯加強了合作，韓國是否和美日一起加強在台灣問題上的合作，值得高度關注。

上述兩點都是拜登政府對華戰略打壓的主要手段，尹錫悅如果往這個方向走，配合美國的對華戰略打壓，將會觸及中韓關係發展的底線，將嚴重影響中韓關係的發展。

三是會追隨拜登政府的對朝政策，加大對朝施壓。今年以來，朝鮮已經進行了9次導彈發射。尹錫悅對朝施壓政策，必然會進一步刺激朝鮮進行導彈試射、甚至是核試驗。這必然會導致半島局勢緊張，導致中國周邊外交壓力增大。

為了中韓關係行穩致遠，需要將上述隱憂逐步消除，共同維護中韓關係的健康發展。為此，應該擴大中韓關係的積極因素，減少消極因素，同時堅持原則。

一是擴大兩國經貿合作。兩國在半導體產業、汽車產業、百貨產業、化工產業、電子產業等還有不少合作的空間，同時，兩國在第三方市場上也有很大的合作空間。

二是降低韓國「反華情緒」，為此要加大媒體交流、民間交流等。

三是堅持原則。在涉及台灣、南海、中國人權與價值觀、以及四國機制、薩德等問題上涉及中國底線，要毫不猶豫的堅決守護。

四是在朝鮮半島核問題上，還是要堅持原則，推進朝鮮半島無核化、維護半島和平穩定。為此，也應該和尹錫悅政府加強合作。（作者為中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊戰略研究室主任）

（本文來源《海外看世界》公眾號，授權中時新聞網刊登）

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