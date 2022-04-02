《只此青綠》演出劇照。演出方供圖。(中新社)

以中國古代名畫《千里江山圖》為藍本創作的舞蹈詩劇《只此青綠》，2021年8月開始大陸首輪巡演，演出50多場，好評如潮。2022年央視春晚亮相後，該劇更引起海內外熱議。第二輪全國巡演3月初在海口拉開序幕。從原定兩場演出，三次追加演出至10場，仍一票難求。

《只此青綠》為何能這麼「火」，是什麼魅力吸引觀眾？被譽為中國舞壇「雙子星」的《只此青綠》總編導周莉亞、韓真，近日接受中新社「東西問」專訪，揭秘這一現象級舞蹈詩劇背後的創作歷程。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：舞蹈詩劇《只此青綠》在海內外產生熱烈反響的原因何在？

周莉亞：《只此青綠》的熱演，體現了當代觀眾對中華優秀傳統文化的熱愛。我們正身處一個文化自信的時代。在這樣的時代背景下，它成為寄托這份文化自信的載體。

當代人們的愛好多元化，對於自己熱愛的事物願意花更多精力去研究。我們發現許多觀眾主動到網上分享觀劇心得，甚至驚訝於觀眾對作品的研究如此細微，因此一直收集觀眾反饋，對作品進行修改和調整。《只此青綠》沒有最終的版本，只有最好的版本。它的魅力在於，哺育我們靈魂的中華傳統文化與對這片土地愛得深沉的廣大觀眾之間，浪漫的雙向奔赴。

中華優秀傳統文化是人類文明的重要組成部分。海外觀眾從網上觀看，表達對《只此青綠》的喜愛，體現了世界各國民眾追求美好的共同價值取向。

中新社記者：《千里江山圖》是一幅靜態的畫，怎樣從中生發出「舞」的創作動機？

周莉亞：《只此青綠》的創作靈感來源於幾年前我和韓真在故宮博物院觀看《千里江山圖》展覽。《千里江山圖》觀展熱，反映出民眾對中華優秀傳統文化的強烈需求與渴望。

《千里江山圖》是中國十大傳世名畫之一，北宋畫家王希孟在18歲時用半年時間畫成。不同於黑白色調的傳統水墨畫，該畫因用石青石綠兩種礦物質顏料繪成而得名，絢麗的青綠色調交織描繪出千里江山的錦繡恢弘。這是《只此青綠》中「青綠」的來源。

我們通過寫意式的創作手法與獨特的編舞方式，創作了《只此青綠》，觀眾在慢慢品味中領略到中華優秀傳統文化的美學韻致。

《千里江山圖》局部。(中新社)

中新社記者：一般舞蹈作品叫舞劇，為何《只此青綠》稱作舞蹈詩劇？

周莉亞：舞蹈詩劇是我們提出的新概念，《只此青綠》是一次創新創排。此前，舞劇多是以故事邏輯推進。我們第一次嘗試用一個大寫意，淡化敘事，以情感邏輯推進。著力傳統美學，用舞蹈語言表現詩的寫意、畫的留白，最終達到作品與觀眾之間的精神共鳴。

我們用多個視角去展現畫作的精髓：一是穿越千年，以歷史維度去觀賞千里江山的美好；二是透過畫作，看到背後的中華傳統工藝；三是以「展卷人」的角度，呈現文博工作者的思考。

中新社記者：您想過作品會「出圈」嗎？它呈現了哪些中華傳統文化思想？

韓真：創作時我們沒想到它會「出圈」。千百年來，中國的傳統文學、詩詞歌賦以及繪畫等，告訴當代的我們，中國人充滿詩性。對於這點，我們在創作時一直很自信。

中華文化在不同時代擁有不同氣質。我對宋代文化的理解，一個關鍵詞是「溫厚」。宋代的國人有著一種內斂含蓄的筋骨和力量。

《只此青綠》展現出來的是古人靜謐、雅致的狀態。我們在細節處下足功夫。比如舞蹈動作和演員神態，淡化情緒，展現東方式的溫婉；高聳的髮髻與藍綠相間的服裝，是層巒疊嶂的寫意表達，這些都讓人眼前一亮，畫作得以在舞台上真正「活」過來。

中新社記者：劇終字幕「向為傳統文化傳承發展默默奉獻的手工藝人和守護者致敬」，是希望向觀眾傳遞什麼信息？

韓真：《只此青綠》以「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」等篇章為綱目，講述一位故宮青年研究員「穿越」回北宋，以「展卷人」的視角，「窺」見畫家王希孟創作《千里江山圖》的經歷。

《只此青綠》是致敬中華優秀傳統文化之作。邀請北京故宮博物院作為共同出品方。創作中，我們懷著對中華傳統文化的敬畏、對傳世國寶的敬畏、對舞台藝術的敬畏，將畫作背後所蘊含傳統手工藝智慧的篆刻人、織絹人、磨石人、制筆人、制墨人等非遺傳承人，進行了藝術化的詩意呈現。這些手工藝人，包括文物工作者都是中華傳統文化的傳承者。由於他們的盡力守護，我們才得以再見千年前的文化瑰寶。

中新社記者：現代文藝作品應該怎樣從中華傳統文化中汲取創作靈感？

韓真：艾青有一首詩，「為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉。」我認為，觀眾對《千里江山圖》的喜愛，是心目中對國家壯麗山河的一種讚美。創作中，我們把這種感情放在其中，體現出中國傳統詩歌、繪畫的美感。這是中華傳統文化給予當代人的心靈滋養。

心中若能容丘壑，下筆方能匯山河。中華傳統文化是個「無盡藏」，給予我們取之不盡的藝術素材。對於藝術創作者來說，我們要立足本土，立足自信，用一雙發現的眼睛，去挖掘中華傳統文化，同時用真誠的心去創作。

前幾年舞劇在全國劇場市場排片量在第五、第六位，去年提升至第二，這說明我們舞蹈界兢兢業業創作作品，讓觀眾感受到真誠，因而願意進劇場觀賞。

《只此青綠》演繹了王希孟筆下那抹青綠的靈魂。「青綠」是自然的化身，是文化的化身，更是一座連接人與時空的橋樑。尊重歷史，這些流淌在中國人血液裡的傳統文化才會有直抵內心的力量，進而引發集體的共情共鳴。從中我們看到當今中國人的文化自覺和文化自信。

中新社記者：您二位此前編導過《杜甫》《花木蘭》《馬可•波羅》等舞蹈劇，如何調和中西方觀眾不同文化背景的觀賞需求？

韓真：近些年火「出圈」的傳統文化作品不少。我們曾經和一些投資合作方探討，他們希望我們做一個可以讓西方人接受的作品。《只此青綠》的樂曲交替呈現中西音樂文化魅力。除了運用古琴、古箏、簫、笛、琵琶等呈現宋代人們的情思，還用單簧管、大提琴來展現現代人的情感。這也是一種新探索。

我認為，若對中華傳統文化的理解足夠深刻，作品能呈現出中華民族蘊藏在文學、歷史、哲學裡的生命思考，那將是一場奇妙的中西文化對話。對方會從作品中感受到由內而外噴薄而出的力量，足以打破中西方的文化壁壘。

受訪者簡介：

周莉亞，畢業於北京舞蹈學院編導系，現為中國東方演藝集團青年編導，國家一級編導，北京舞蹈學院首席主考官。先後獲得第十三屆、第十四屆舞劇「文華編導獎」等獎項。

韓真，畢業於北京舞蹈學院編導系，現為中國東方演藝集團青年編導。舞劇作品連續獲得第十四屆、第十五屆、第十六屆「文華大獎」，第十四屆「文華編導獎」，第十二屆、第十三屆精神文明建設「五個一工程」獎，「國家舞台藝術精品工程獎」等獎項。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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