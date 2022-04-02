3月31日日夜間總計有9架共機進入台灣西南國際空域警巡；其中白天有空警500機1架、殲10機與殲16機各4架、轟6機2架在上述空域活動，轟6機群經巴士海峽出島鏈往台灣東南空域後折返，究竟為何？

當天媒體引述美國海軍戰爭學院中國海事研究所學者甘迺迪（Conor Kennedy）與馬丁森（Ryan D. Martinson）投稿美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief）中指稱，近來中共解放軍機艦直接以美軍為對手「拿敵練兵」，在西太平洋與美軍過招，為日後雙方爆發衝突預作準備。

我國防部長邱國正透過媒體表示，國防部已發覺到這問題，均在掌握當中，可見國防部是有苦難言。因為，如果從完整的台灣周邊海空域，美中機艦的動態資料，即可以發現中共軍事改變的動機意圖。

首先從戰略的視角觀之，美國從2008年歐巴馬宣布「重返亞洲」戰略，2012年1月提出「亞太再平衡」概念，接著時任總統川普於2017年揭櫫「印太」戰略，2018年美軍「太平洋司令部」改名為「印太司令部」。隨著拜登上台後，美軍在印太地區軍事步調，逐漸加快，中共軍事戰略也加快調整。

再者，隨著日本2012年將我釣魚台收歸國有，中共在2013年前後，先後派遣海航兵空中兵力由浙東空域經宮古海峽往西太平洋警巡、設立「東海防空識別區」，大陸國家海洋局東海總隊陸續增設大型艦船，加大力度在釣魚台維權，守土決心壯大聲勢。

中共國防在「積極防禦」戰略下，由於上世紀90年代，蘇聯瓦解促使俄羅斯、烏克蘭協助大陸提升海空軍科技術，使得解放軍在短短20年從「近海防禦」朝「遠海防衛」，以「維護領土主權完整、一個中國原則」、「打擊台獨分子與外國勢力支持台灣反對統一」。這「遠海防衛」戰略與美軍「印太戰略」在巴士海峽、第一島鏈的中部，中美兩軍在此展開「零和遊戲」。

其次，從2012年日本將我釣魚台收歸國有後，中共海航兵與空軍航空兵軍機，先後分別由東海、南海，經宮古海峽、巴士海峽，往西太平洋，或至菲律賓海進行「遠海訓練」任務。可見，中共其空中兵力已經開始對美日軍事同盟，展開「反介入」迎擊。隨著，2016年中共軍事改革，參照俄羅斯「戰區」模式，將原七大軍區改為五大戰區，「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」為主導原則，戰區整合海空軍兵力，在近幾年明顯在台灣西南國際空域反應美日軍事同盟在西太平洋、菲律賓海、巴士海峽至南海一帶海空域進行演習與活動。並且，運用衛星高空偵照以及觀通等系統，聯合掌握美軍航母戰鬥群與核動力潛艦等動態，予以反制。

最後，承上從戰略到戰術，以致延伸到近況，從3月27日迄今，中共軍機頻密派遣戰機或特種機種，伴護轟6機群，模擬攻擊美軍水面艦，復因美菲兩國於3月28日至4月9日在菲律賓北部與台灣的海域邊界附近展開「肩並肩」聯合演習、林肯號航母戰鬥群等，中美兩軍有隔空叫陣態勢。

然近期大陸微博揭露3月1日在南海失事的運8反潛機計有十餘中共海軍航空兵校尉軍官（徐文、鄭福浩、周興玉、孫洪林、黃高明、彭博、操禮豪、王忠暉、張帝、邱明典、黃遠航、常瑞昭），年齡在24歲到36歲，其中有海軍、空軍特級飛行員，此次解放軍軍機失事對於其在台灣西南國際空域警巡是一大戰力減損。觀察最近共機活動發現，原上述空域將由運8遠干機擔任海上警戒目標偵巡。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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