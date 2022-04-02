俄烏戰事被視為本世紀最重大的地緣政治事件，兩國衝突既有線下兵戎相見、亦有線上輿論攻防，當歐盟將俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）開始，制裁行動轉而聚焦於金融的手段，其中人民幣扮演的角色相當凸顯，發展趨勢更受到廣泛的關注。

一度被稱為「核彈級制裁」的SWIFT系統限制措施，影響並不如預期。原因之一是僅部分俄銀遭斷絕使用，並非全面性的限制，二來此系統僅限在金融訊息的傳輸，不具備支付清算功能，只能增加跨境交易的不便並無法斷絕。更重要的一項原因是，俄國自克里米亞半島事件以來，開始自建內部金融訊息傳輸系統（SPFS），透過與中國人民幣跨境支付系統（CIPS）合作，交易仍可迂迴進行。換言之，雖以美元、歐元等幣別為主的清算交易受到箝制，但如轉由人民幣取而代之，跨境交易仍有路可走。

統計至今年2月底，CIPS直間接參加者共有1,288家金融機構，覆蓋面多達104國。值得注意的是，CIPS除具有和SWIFT一樣的資訊傳輸功能，本身也具有人民幣支付清算的功能，2017年間，中國工商銀行在莫斯科正式開辦人民幣清算行業務，涉及中俄雙方的石油交易，自此開始可以人民幣進行清算，降低美元依賴程度有了突破口。多年下來，中俄雙邊貿易以美元為結算交易的比重，已由CIPS成立當年高達九成逐年下滑，2020年起已降低到50％以下。

人民幣逐漸成為跨境交易的幣別選項之一，不同國家的外匯存底也跟著明顯提升。俄羅斯央行1月的統計顯示，人民幣已占俄國外匯存底13％，金額高達730億美元。高盛證券近期的報告也指出，過去五年來，中南美洲各國合計，增加了約300億美元的人民幣儲備部位，中東的以色列，2月也增加了10億美元。此一情況，隨著元月起開始生效的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），亞太地區國際貿易的人民幣使用量，還會進一步增加，有利於人民幣跨境支付交易量的擴大。

此一發展，對美元長期在全球金融的影響力與地位，構成了挑戰，隨著如俄羅斯等國家去美化的操作，人民幣的重要性會提升到何種程度，已引起包括我國在內的多國央行關注。但大抵而言，關於人民幣挑戰美元霸權地位的討論，多認為「企圖心龐大，差距更巨大」，主要原因如下：

首先，貨幣是主權的一種重要象徵。美元之所以能稱霸全球，成為主要跨境交易的幣種，相當程度上反映的是其綜合國力的強大，包括難以取代的軍事實力，以及科技、醫藥等核心技術能力領先全球，再配合智慧財產權等制度予以保護，客觀而言，中美間國力仍存有很大差距，人民幣自難與美元分庭抗禮。

其次，即使去美化成為趨勢，人民幣也非取代美元的唯一選擇。美國基於本身經濟發展的考量，推出量化寬鬆貨幣政策，也基於本身戰略地位的思考，透過SWIFT的規範來影響他國，讓不少國家吃足苦頭，提升了風險意識，願意更多元化的分散持有貨幣資產組合。國際貨幣基金（IMF）報告認為，這是過去20年來的長期趨勢，包括人民幣、澳幣、日圓、韓元、星幣與加元，都成為不同國家分散貨幣風險時選擇的幣種之一，也許近年人民幣的表現搶眼，但畢竟非唯一的選項。

第三，相對於人民幣支付系統受到的凸顯，其實人民幣在多數國家的金融基礎建設，遠不及美元。因此所能處理的交易相對簡單，如存款、兌換和結算等，複雜性較高的貿易融資、衍生商品、避險交易還無法廣泛並即時的處理，也就導致人民幣發展有了侷限性。

儘管如此，中國有計畫的強化人民幣的影響力，仍是不容忽視的事實。俄烏戰爭爆發之前，即透過參與非洲地區的開發計畫，推動更廣泛的使用人民幣，並對沙烏地進口的部分石油，透過人民幣進行交易。戰事爆發以來，人民幣不僅波動有限，對美元匯價一度創下近四年的新高紀錄，成為資金分散風險的選擇，化身成避險貨幣。

這次的戰事，讓人民幣發展成國際強勢貨幣的用心，得到彰顯，為了證明本身具有長期的穩定性，可以滿足各種不同形式交易需求，勢必推出更多的人民幣衍生商品與避險工具，被稱為石油人民幣的期貨合約已展開了研究進程；正面臨大筆國際資金抽離的香港，憑藉長期累積的豐厚金融實力，對於發展人民幣金融商品也著力甚深。同樣是人民幣資金集中地的台灣，關注人民幣國際化過程中的一舉一動，不僅是現實問題，進一步透過發展商品掌握新商機，同樣是不容迴避的課題。