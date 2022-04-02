俄烏戰爭在世人眼前赤裸裸上演已經一個月，全世界間接參與這場血淋淋的戰役，見證戰爭的殘忍和愚蠢，因為無論俄國或烏克蘭都雙輸，沒有贏家！在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？世人其實心知肚明。

台灣早被國際認定為「地表上最危險的地方」，國人同胞還能自欺欺人說要「維持現狀」嗎？台獨先進還敢說美國會保護台灣，安啦？年輕朋友作好上戰場打仗的準備了嗎？佔人口一半的女性同胞如何保衛家園與家庭？貴為三軍統帥的蔡總統忙於為三軍打氣，也不斷支付龐大的軍售武器，當然更知道敵我實力的強弱，「你死我活」的悲壯千萬別較量。

鄰國菲律賓總統杜特蒂近日也驚覺到黃岩島也可能成為戰場，臥榻之旁強鄰逼近，一場美菲軍演因此上場，台灣周遭已然呈現兵凶戰危。

「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，國防部整軍經武，大家有目共睹，美國號召民主聯盟聲援台灣也是事實。但記住，美國只有協助「台灣自我防衛」的義務，沒有直接派兵登台參戰的責任。更重要的是，美國固然「不承認」中華人民共和國對台灣有主權，但美國也迄未承認台灣（或中華民國台灣）是主權獨立的國家，恰似一對無意婚嫁的同居男女關係。它的安全係數會有多高？

台灣國際戰略學會於今年3月11~13日進行一份民調，結果如下：一、 46.9%不認為美國真心支持台灣；36.7%認為會。二、 47.3%不認為台海戰爭美國會出兵；42.7%認為會。三、 56.2%不認為台灣能獨立抗中；34.7%認為有。四、70.2%願意為保台而戰；20.8%不願意。

五、77.3%希望兩岸和平往來；16.1%要抗中保台。

換句話說，雖然70.2%的受訪者願意為保台而戰，但高達77.3%的人希望兩岸「和平往來」，主張「抗中」的只有16.1%而已。至於對美國的信賴度也未超過50%，信賴台灣有自我防衛能力的更只有34.7%而已。

有感於此，最近我到許多知名宮廟參拜，並與住持及管委會委員晤談，大家都擔憂戰爭會發生，也不約而同表示，台灣是海島，大家逃無可逃，怎麼辦？我說台灣是宗教王國，合法立案的宗教約30個，大家包容尊重，而且經常為國泰民安合作祈禱。眾神保佑台灣避過疫情，但願也能趨離戰禍！不過，好運只一時，我們自己還要多加努力！

於是大家同意：5月14日下午歡迎所有愛台灣，反對戰爭的各界人士一齊參加「和平愛台灣」大遊行，一點鐘在中山堂對面中華路一段的「西本願寺」廣場集合，繞行總統府及凱達格蘭大道，然後步行進入自由廣場，展開一場由各宗教主持的和平祈安午會。

我對宗教是尊而敬之，信而不迷，過去擔任公職時與他們結下善緣，此番更感受到宗教界對生命的珍惜與對台灣的疼惜。由他們聯手領銜發動「和平愛台灣」，可以避開政黨及政客的政治算計，呼籲所有愛台灣反對戰爭的人一齊走出去，喊出來！

喊給誰聽呢？喊給上帝、阿拉、佛祖… 眾神明。他們說也要喊給三軍統帥蔡英文，還有中國、美國，以及其他國家的三軍統帥聽！三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉。俄國梟雄普丁不知已經折損多少愛將與俄國官兵，更別說烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。放眼過去，整個國家儼如廢墟、墳場！

這是一次別具意味的全民和平大遊行，大家同意將原訂的4月17日挪到母親節過後一週的5月14日。「有意思！」而且將台灣尊為我們大家的共同母親，在慶祝母親節的歡樂孝順之後，誠心誠意地為我們的共同母親捍衛和平！

至於原訂4月17日，那是1895年4月17日李鴻章與伊藤博文簽訂喪權辱國《馬關條約》的日子。清廷因甲午戰敗，擅自將台澎「永久讓與日本」，國人同胞應當沒齒難忘，希望中國大陸14億朋友更要正視這頁歷史，別再喊「台灣是中國神聖不可分割的領土」！

我們要和平，必先避免戰爭；要避免戰爭，就先要找出歷史正確和政治正確，所謂「公義」。就讓我們開始建立正確的新兩岸歷史觀吧，再用和平理性的論述擘繪兩岸的新未來。（作者為前副總統）