在本土疫情捲土重來之際，「跑攤中」的陳時中說，羅一鈞請假回家洗衣服，讓他眼淚快掉下來。在通膨飆升萬物皆漲之際，陳吉仲說麵條漲價，可以改吃炒飯。這兩位紅人閣員，清楚演繹了何謂「為官者無法苦民所苦，社會就會走向全民皆苦」的定律。

馬英九在2014年說，政府會分享盈餘果實，協助員工加薪，帶動經濟成長，創造有感經濟。當時，身為民進黨立委的陳其邁批評，馬英九的有感經濟，事實是房價居高不下、失業率攀升、貧富差距惡化。

歷史果真會一再重演。當年馬政府對經濟的溢美之詞，如今全被蔡政府複製貼上，執政這些年，總是把經濟創新高、平均薪資破紀錄掛嘴邊，卻不談64%月薪不到4萬；老愛高舉居住正義，實際是迴避房價指數連續9年走揚、囤房稅仍束之高閣的事實；說要產業轉型、創造優質工作機會，去年全年失業率3.95%是近7年新高。

當總統與人民的距離愈來愈遠，底下官員自然有樣學樣。所以，當本土病例破百全民忙防疫，指揮官還能忙著跑攤小英之友會，笑談部屬忙到沒空洗衣服；當萬物皆漲成為事實，陳吉仲卻建議麵條太貴可改吃炒飯。整個政府像是晉惠帝上身，活在另個平行時空，冷眼旁觀人民何不食肉糜。

2012年，蔡英文首次競選總統時曾在臉書寫著，「這4年你過得好嗎？買得起房子嗎？」「油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？」「你是不是覺得愈來愈窮、愈來愈累，再4年你受得了嗎？」如今這些話若拿來自問自答，是否會有所自覺，笑著笑著就哭了？還是說，蔡政府迄今恐怕仍不曉得自己的苦民所苦，其實是全民皆苦呢？