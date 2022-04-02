隨著俄烏談判逐步取得共識，這場小規模戰爭也即將進入尾聲。從目前披露出來的談判意向來看，俄羅斯應基本實現了其在戰爭之初所宣告的目標，烏克蘭提出的方案中包括了非軍事化，而俄羅斯也用自己的行動實現了去納粹化，同時烏克蘭失去了對頓巴斯的控制能力，克里米亞問題用15年時間解決的說法更是給自己一個台階下而已。

這一結局恐怕與戰爭開始以來的輿論認知大為不同，在網路空間上人們看到更多的應該是俄軍的一敗塗地，後勤補給不足、士氣低落以及不斷增加的傷亡，而且這些都有無數的影片來佐證，即便有部分被闢謠，但人們恐怕也不會那麼較真，誰會計較又有那個斯基或者那個諾夫「死而復生」呢？

我們可以看到，無論是正經的電視台、報紙還是新生的網路社交平台，都不僅在塑造俄羅斯的不正義，更是致力於貶低俄羅斯的戰鬥力，讓人以為烏克蘭已經取得了可歌可泣的勝利，在這場大張旗鼓的文宣戰中，烏克蘭贏得了一面倒的道義支持，沒有人會在意俄羅斯的關切，也不會有人注意到俄軍行進中的克制，更有數不清的張冠李戴，讓烏克蘭的暴行變成俄羅斯的罪過。最顛倒黑白的地方莫過於亞速海的馬立波，那是一個俄羅斯人占40%的城市，作為頓內茨克州第二大城市，當地有深厚的親俄傳統，那裡發生的激烈衝突可不是什麼俄羅斯暴行，而是烏民族分子挾持當地人所導致。

台灣有位想要參與烏克蘭國際志願軍的人說，無法想像21世紀還能發生戰爭，可能在他看來，俄羅斯進攻烏克蘭才叫戰爭，烏克蘭砲擊頓巴斯8年就不是戰爭，以及全世界範圍內那麼多的武裝衝突也都「發生」在21世紀以前。由此也可看出文宣戰洗腦人們的威力到了何種地步，而這種洗腦不僅在誤導著一個個可憐的個體，也在實質性地誤導著整個西方世界，正義感爆棚的人們紛紛譴責俄羅斯，並向各自的政府和企業施壓，於是我們也就看到各國政府層層加碼的制裁措施，以及企業推出愈來愈多荒唐的抵制政策，當俄羅斯的貓都成被抵制對象時，這場假正義之名以行的抵制運動也就變成了一齣荒誕劇。

然而這並不會因此而引起人們的反思，但會讓他們率先承受代價，許多歐洲國家已經感受到無差別制裁帶來的反作用力，俄羅斯威脅給歐洲斷供天然氣固然給俄羅斯帶來損失，但歐洲要付出的代價更大，我們也很快看到，德國也不得不做出妥協，歐洲各國領導人還在密接與普丁溝通，因為誰都知道，文宣戰營造出來的幻覺不能當飯吃，但天然氣沒了就真的沒飯吃。

可以看到，文宣戰固然幫助烏克蘭以及支持他們的歐美諸國帶來了巨量的宣傳資本，讓他們更為得心應手的採取措施制裁俄羅斯，在戰爭初期也確實給俄羅斯帶來了衝擊，但不可否認的是，文宣戰也有巨大的反效果，無數的烏克蘭人為了這場無端的衝突犧牲生命，歐美各國也要在疫情重壓之下進一步蒙受經濟損失。除了澤連斯基牢牢佔據了鎂光燈，除了拜登暫時緩解了他的執政壓力，歐美和烏克蘭看不出有誰是真正的贏家。