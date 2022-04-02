網路媒體《上報》在2019年，以不實言論誣指旺中媒體集團董事長蔡衍明與大陸涉台系統「秘密研商」，欲動員旗下各家媒體「停刊」，以抗議民進黨政府通過《反滲透法》！但這起誹謗名譽的誣衊性報導，在蔡衍明率旺中集團旗下媒體聯名提告，於日昨由台北地方法院審理後確認整起事件是《上報》拿不出任何證據的誣衊事件，故判決《上報》敗訴並賠償蔡衍明。

這起《上報》對蔡衍明及旺中集團的汙衊發生在2019年底，當時2020總統大選選情正激烈，更是民進黨渲染大陸滲透台灣，大肆操弄「芒果乾」（亡國感）的時刻！而蔡衍明及旺中集團便是這場政治操弄的犧牲者，被當成「政治提款機」般地任由民進黨及其一眾外圍組織予取予求、辱罵汙衊，讓事業在大陸、關心台灣與熱心公益的蔡衍明不斷受辱，旺中旗下的中天新聞台更在2020年被國家通訊傳播委員會（NCC）撤照關台，造成蔡衍明的名譽與權益極大的損害！

除了《上報》的誣衊外，還有6月27日《年代向錢看》節目的主持人陳凝觀，以「國台辦走狗」等羞辱式語言指摘蔡衍明，雖然陳凝觀辯稱，她的依據是鴻海郭台銘在6月26日辱罵蔡衍明「國台辦打手、走狗」，因此是「可受公評之評論」。陳凝觀這項辯駁與卸責之詞雖被審理法官所接受，但和《上報》一樣，暴露出一項鐵錚錚的事實，即這些對蔡衍明的誣衊與評論「沒有任何證據」，都是道聽塗說而來！若問郭台銘對蔡衍明的辱罵依據何在？郭台銘也必然舉不出實證。

除了《上報》、郭台銘、陳凝觀之外，還有NCC。NCC在2019年4月23日以書面向媒體強調「法規不允許中資介入經營媒體」後，便開始對中天電視展開一連串「有無陸資」的調查。到了2020年10月7日，NCC主委陳耀祥在立院答詢時，被問到：「大陸政府是否有補助中天電視？」陳耀祥的回答竟然是：「沒有！大陸政府是補助旺旺在大陸的企業」，直接否認中天電視有中資介入的誣衊；而所謂對旺旺的補助，其實是大陸對所有台商一視同仁的退稅，卻故意扭曲為補助，誤導中資介入的印象。但2020年11月18日，中天新聞台關台的NCC記者會上，全台各界最關切的「中天電視究竟有無收取中共資金？」陳耀祥卻以曖昧不清的話表示：「沒有證據證明中天電視有直接拿到中國政府的補助」輿論嘩然！

這些年來，全台民眾看著《上報》、郭台銘、陳凝觀、NCC、一干政客加上一眾網紅，大肆宣揚與辱罵蔡衍明及旺中媒體是中資紅媒，並將台灣民眾操弄得激進躁動，如今在《上報》的敗訴下，赤裸裸地呈現出他們得意洋洋的外表下，清一色是毫無證據地道聽塗說，以及背後隱含政治意識形態的抹黑、抹紅與惡意誣衊。

若謂一連串本質相同且不約而同的誣衊、謾罵是一場目的性極強的世紀騙局，那《上報》的敗訴，便是這場世紀騙局的破口，而敢於做出這項判決的法官，著實是維護正義防線的勇者。（作者為自由撰稿者）