國民黨桃園市長提名一波三折，如今形成副秘書長羅智強與所謂「地方人士」火車對撞，黨主席朱立倫如何拆除引線，將是其任期至今最大的考驗。

於公於私，朱立倫對2022都只有一個字：「贏」，既要為了國民黨整體，也要為了自己可能的參選2024。台南市長提名，朱立倫導了一齣好戲，年輕新秀的陳以信對上招牌老將的謝龍介，最後雖由謝龍介勝出，但陳以信在過程中所累積的知名度，也為明年的國民黨台南市立委選舉，裁培一個優秀的人才。

台南打出好牌，但在其他選區「團結都不一定會勝選」，而團結也並不容易。桃園市長選舉，國民黨不是提不提名羅智強，或者羅智強退不退的問題，而是提名的結果，必須符合「贏」的邏輯。

如果桃園市民真的反對空降，照理說羅智強會民調墊底，結果卻恰恰相反；如果羅智強真的退讓，然後黨中央提名一位民調更低的在地人士，這是會有助於桃園勝選，還是整個藍軍士氣渙散？不只是桃園一地，所有台灣人民都對國民黨的存在價值打上問號。這是國民黨中央應該要思考的。

當然，就算羅智強得到提名，如果沒有在地的支持，也很難對抗民進黨的桃園市長候選人，特別如果是陳時中的話。那麼難題在於，既然提誰都不對，朱立倫要如何凝聚國民黨在桃園的團結？

最好的情況是，朱立倫提名一位民調不低於羅智強，地方人士可以接受，自己又有意願的人選，就可為僵局解套；這樣的人選若不存在，提名民調高者，至少展現出對桃園民意的尊重，不至於傷害國民黨的整體形象。

在國民黨內要找最力挺朱立倫的人，羅智強應可排在前三名。當朱立倫被嘲諷「剪綵王」時，羅智強找出資料，證明六都剪綵王其實是鄭文燦；當朱市府被攻擊官員因貪瀆遭起訴時，羅智強證明陳菊市府涉及貪瀆訴訟的人數及比例更高；去年朱立倫就任黨主席後，羅智強受任副秘書長，公投夜宿、400公里謝票，持續的為國民黨活動加溫。

4月2日早上，羅智強原本已經要宣布參選桃園市長，並且辭去台北市議員與黨副秘書長，在朱立倫致電3小時懇談後，也決定暫時中止，在在都顯示出羅智強對朱立倫的尊重，對大局的顧全。

但可惜的是，「匿名放話」向來是國民黨的「優良傳統」，同一天內就有「黨內知情人士」指出，羅智強黯然退場是「擔心變成國民黨罪人」，以及最新民調，「羅智強表態後，國民黨於桃園市的支持率如雪崩式的崩盤」云云。

「羅智強參選會拉低國民黨其他人的支持度」，這種推論似乎也可以拿諾貝爾獎。但在追求團結的此刻，這種老掉牙的匿名放話，能免則免了。國民黨支持者真正該關注的是，一位永遠在第一線衝鋒的戰將，到底會遭到黨中央怎麼樣的對待，是被當成不聽話的敵人，還是需要珍惜的資產？（作者為自由撰稿者）