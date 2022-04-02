防疫總指揮、衛福部長陳時中前幾日告訴國民說，重要的防疫大將，羅一鈞醫師在疫情擴散本土案例大增的緊要關頭，被迫必須向他請假，原因是沒日沒夜連續值班，連換洗的衣物都沒了，陳時中還說為此落淚。緊接著行政院長蘇貞昌還提出結婚論，說夫妻一起洗衣服。聽了這些謬論，恐怕是國民才要尷尬、難過、驚嚇到掉眼淚。

羅一鈞醫師是不分朝野黨派一致認同的防疫功臣，從防疫的最初就一直守護全體國民，對於這樣的重要人才，身為長官的陳時中，竟然不知要主動安排輪休，使其連續值班嚴重過勞，若因此影響對防疫的判斷力，該當何罪？

既然要這樣狂操下屬，至少生活細節要安排吧！讓人到連回家洗衣服的時間都沒有，也不知道要派個至少派遣員工，去幫羅醫師準備換洗衣物，找個可信賴的洗衣店，或最起碼拿去投幣洗衣機，竟然是防疫大將要自己回家洗衣服，這恐怕只比派洗衣店老闆來防疫好一點。連這都不知安排、不會安排，然後才說要掉淚，只能說，真是慣老闆流下鱷魚的眼淚。

羅醫師任勞任怨也就算了，但防疫是一個極為繁雜需要細心的重大任務，防疫指揮官連這種細節都不顧不管，馬馬虎虎，敢說防疫會多有成就？可想而知。

訪問基層醫療院所就可知道，防疫初期天下大亂，政府連防疫基本防護物資都發得亂七八糟，是醫療體系自救，而大舉吹噓的疫調，更是經常便宜行事，兩條感染線為了省事合併成一條，以至於誣賴醫療院所院內感染，這種狀況層出不窮，醫療人員敢怒而不敢言。至今疫情還能控制，實在是天佑台灣，以及基層第一線醫護堅強防線的功勞。但牙醫出身的陳時中，防疫過程中還不斷推出打擊基層醫療的各種政策。

事實上，這只是民進黨的一貫狀況而已。從黨外運動到民進黨時代的刀筆匠司馬文武，本名江春男，原本受蔡英文總統任命要前往新加坡就任代表，行前，研發生產國產葛瑪蘭威士忌的金車公司宴請江春男，希望他赴任後到新加坡推廣國產釀酒，或許蔡政府疏於安排，沒有配車，沒有司機，結果堂堂一個相當於駐外大使，喝完威士忌後，江春男自己開車回家，當場酒駕遭逮，就這樣不用去新加坡了。整件事成為國際笑柄，而這就是蔡英文政府執政模式的寫照。

羅一鈞身為防疫重要人員，陳時中流下鱷魚的眼淚，蘇貞昌竟然拿來開玩笑，還洋洋得意地說夫妻一起洗衣服，殊不知羅一鈞連回家的時間都沒有，還夫妻一起洗衣服咧，簡直就是「不如食肉糜」，但是民進黨側翼網軍卻是洋洋得意說蘇貞昌這樣說很「兩性平權」。

網軍或許最喜歡這樣的客戶，經常要出動護航，容易賺錢營生。但民眾卻需要實實在在過日子。台灣還要繼續忍受這種「嘴賤執政」嗎？ （作者為台灣民眾黨台中市南屯區主任）

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