俄烏戰爭後，國防部拋出「延長役期」，暗示了今日烏克蘭，很可能真是明日台灣。行政院長蘇貞昌則以「自己的國家自己救，尊重國防部專業」表達民進黨的立場，也保留決策的彈性。

國軍問題不在役期

延長役期是否有助於防衛力量的強化，民進黨籍的退撫會副主委李文忠說了實話：「高科技作戰的基本要求是，軍人要接受複雜、專精、較長時間的訓練才能發揮戰力，龐大、低技術的義務役士兵已不符作戰需求」。「全民皆兵」最大的威脅，在於軍隊可以隱身在平民設施，但這樣「軍民不分」的結果，也讓平民居住地區，很可能成為敵軍合法攻擊的標的。

面對戰爭，烏克蘭將動員範圍擴及到18至60歲，甚至連女性也包括在內，「全民皆兵」的確成功延緩俄軍的進攻速度，但我們也看到烏克蘭的許多城鎮，幾乎淪為廢墟，這是執政者想要台灣付出的代價嗎？民進黨若想仿效烏克蘭，必須先清楚交代，是否要把台灣人民的家園當作「抗中保台」的戰場，讓忠孝復興站成為敵軍火炮的目標，讓烏克蘭的今天，成為台灣的未來？

延長役期的另一個可能理由，是美方希望台灣「展現自我防衛決心」，蘇貞昌在會見拜登代表團時公開表示「台灣展現自我防衛的決心，同樣堅守自由價值的國家才會幫忙我們」，言下之意可想見知。只是烏克蘭都已經打到家毀人亡，美軍還是沒有出動一兵一卒，就算滿足了美方的期待，究竟又有何意義？

國軍問題的癥結，一直不在徵兵制、募兵制與役期的長短，而在執政者把國防當作「大內宣」的心態。例如有特戰士兵踢爆，教召用的裝備是全新的，志願役新裝備卻要自購，抱怨「有怎樣的三軍統帥就有怎樣的國軍」；陸軍被迫承認「（特戰）新進人員是使用離退人員所繳回的堪品」。

裝備不足，為什麼教召人員用全新品，特戰士兵卻只能用堪品，難道教召人員比現役特戰士兵更有戰力？這是外界必然產生的疑問。答案很簡單，教召人員回到社會有「大內宣」功能，而志願役沒有；所以教召人員用全新裝備，特戰士兵只能用二手「堪品」，若堪品不堪用就只好自掏腰包購買。

面對這樣把國軍當實境秀的執政者，徵再多的兵，服再長的役期，能夠發揮作用嗎？或者又淪為許多退伍軍人的無奈回憶，當兵就是「掃地、割草、做假資料」？

要解讀民進黨「延長役期」的目的，還是必須從選舉的角度出發。面對九合一選舉以及接下來的總統大選，既然民調顯示7成6民眾同意兵役延長為1年，民進黨當然會拋出這個風向，來刺激選情。

避戰是兩岸公約數

但延長役期民調的偏誤在於，已服過兵役或者不需要當兵的大多數人會傾向支持；而需要當兵又尚未入伍的年輕選民，比例只占少數。因此任何時候做延長役期民調，多是支持大於反對。「整體民調」雖然支持延長役期，但真正受影響的大學生、首投族，卻是一片哀嚎，甚至還有人「關說搶當兵」，擔心晚當就要多當8個月。國防部長邱國正為此道歉，表示就算延長役期，也絕對不會有「一刀切」，早1天入伍是4個月，晚1天就變成1年的情形。

這也就是說，年輕選民雖然大多支持民進黨的「抗中保台」，但並不想要延長自己的役期，增加「保家衛國」的時間，中間的矛盾值得深思；今天台灣部分民意對於兩岸對抗的支持，是出於理性的抉擇嗎？或是出於政治正確？是否忽略了背後的代價？

民進黨為避免延長役期影響今年九合一及2024大選，很聰明地準備將施行日期設定在2024大選之後，「刺激選情在選前，引起反彈在選後」，政治精算讓人不能不佩服。

可以預見，2024選後若還是民進黨執政，也不會真的延長役期，因為永遠都有下一次選舉，「延長役期」作為選舉議題的功能已經達到，就可以功成身退了。只是理應監督執政者的國民黨與民眾黨，似乎沒有膽量去指出執政者對國防的大內宣心態，也實在讓人感慨。

兩岸戰雲密布大多是被渲染出來的。北京若有意武統台灣，趁著現在俄烏戰爭吸引全球目光，是很好的時機；反過來說台海至今平靜無波，也就表示對岸的確是把「和平統一」放在第一順位。

北京真心追求「和平統一」，這才是兩岸能夠維持和平的根本原因。蘇貞昌說「戰爭開打受苦的將是人民，整個國家幾乎都被毀掉」，這才應該是兩岸的最大公約數，執政者應該要為「避免戰爭開打」，付出最大的努力。