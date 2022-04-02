日前，阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議在安徽屯溪舉行。首次舉行的阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議，是第三屆阿富汗問題鄰國外長會的重要組成部分。中國、美國、俄羅斯和巴基斯坦四國代表就阿富汗問題協調合作深入交換意見，並與阿富汗臨時政府代表對話。本次會議上，與會各方圍繞阿富汗的和平問題達成一系列共識，高度讚賞中方舉辦的阿富汗問題系列會議，充分肯定中方在涉阿問題上發揮的建設性作用。在中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇大使的主持下，本次會議取得圓滿成功，為該會議的機制化、常態化打下了堅實基礎。

本次阿富汗問題鄰國外長會能夠成功舉辦，中國發揮了不可或缺的作用。中國始終將阿富汗視為「山水相連、休戚與共」的鄰國，與阿富汗臨時政府保持密切接觸，並且積極促進阿富汗問題的解決進程。作為唯一一個兼具阿富汗地理鄰國和新興大國屬性的國家，也是這一機制最早倡導國之一和本次會議東道國，中國充分發揮了這一獨特地位，在各相關方之間穿針引線，不僅首次舉行了「中美俄+」磋商機制會議，實現了阿富汗問題中的大國協調，還啟動了阿富汗特使定期會晤機制，建立政治外交、經濟人道、安全穩定三個工作組，讓會議機制的影響力明顯提升。

相比前兩次會議，本次鄰國外長會通過的《屯溪倡議》，在六大領域都提出了更加細化的目標，並且由與會各國分別承擔相應職責任務。「責任到國」的規則創新，讓阿富汗重建與合作進程取得了重大突破。而「中美俄+」磋商機制更極大拓展了三大國在阿富汗問題上的合作深度與廣度，增進了三國間關係，對阿富汗問題的解決產生了十分顯著的積極作用。

美國從阿富汗撤軍、阿富汗發生政權更迭後，阿富汗局勢的不確定性明顯提升，對地區安全構成潛在威脅。阿富汗局勢的變化也有著「牽一髮而動全身」的影響。近年來，歐亞地區安全形勢動盪不安，阿富汗位於歐亞大陸中心，美國撤軍後帶來的阿富汗權力真空若不能被妥善解決，可能會產生嚴重外溢，對歐亞區域乃至全世界安全形勢造成嚴重的不利影響。因此，在阿富汗剛發生政權更迭後不久，去年9月就形成了機制化的阿富汗問題鄰國外長會，來維護阿富汗及周邊地區的和平穩定。之後，參與其中的國家越來越多，成為應對阿富汗問題的主要國際機制。中國是阿富汗的鄰國，俄羅斯和美國也是與阿富汗事務有著密切關係的大國，阿富汗問題的協調應對離不開三大國的參與，「中美俄+」磋商機制會議應運而生。

中美俄三國都是常任理事國，也是公認的大國，中美俄關係被稱為大三角關係。中美俄關係的變化，往往會對國際形勢產生重要影響。大國的特殊地位，決定了大國協調是應對重大國際問題必不可少的環節。阿富汗人道主義危機的解決和實現平穩政治過渡，更有賴於三大國的支持與幫助。因此，這一機制既為阿富汗問題的妥善解決提供了途徑，也為阿富汗臨時政府創造了一個與大國直接對話的機會。「中美俄+」磋商機制會議彌補了阿富汗問題中缺乏大國對話協調的不足，未來也將成為阿富汗問題鄰國外長會的常駐機制，為阿富汗問題相關機制補上大國外交這一塊拼圖，將極大推動阿富汗問題的最終解決。

近年來，大國之間衝突頻發，矛盾較為尖銳。特別是在本輪俄烏衝突中，大國關係空前緊張，引發全世界的恐慌不安。當前緊張的國際局勢下，更突出了本次阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議的意義。大國間關係的管控，需要建立起多層次、寬領域的互動機制，以加強溝通，增強互信，消除戰略誤判。維護阿富汗局勢和平穩定，消除人道主義危機是中美俄三國共同的願望，「中美俄+」磋商機制會議正是在這樣的背景下確立的，成為三國之間新的常態化對話機制。儘管這次會議只討論了阿富汗問題，並不足以徹底解決其他問題上三國間的分歧，卻是一個鮮明信號。在國際形勢日趨複雜、大國關係出現較大波折的環境下，中美俄三方高級外交官員的直接對話十分重要，向全世界昭示了三國共同應對區域熱點問題、維護國際和平的意願。這一機制對於其他國際熱點問題的解決，也有著重要參考與啟示意義。（作者為中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、中國人民大學歐亞研究院執行院長、國際關係學院教授）

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