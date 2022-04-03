從民國38年（1949）初到8、9月間，國軍12兵團由江西、廣東等地以各種方法招募或徵集或強捉（強徵）到的兵員竟有10萬之眾。

當年曾聽聞在台灣的平遠鄉親稱，平遠縣一地，起碼有500人以上隨胡璉兵團到了台灣。其時台灣亦風雨飄搖中，也不知道部隊駐地何在，各人都身在江湖，已在台的平遠鄉親，自然無法前往軍營，就這500位同鄉中探查認親了。

一直到民95年（2006）夏，我擔任台北市平遠同鄉會理事長時，收到一冊平遠同鄉林清雲先生編著的《旅台略誌》，從他的略誌中，知道他於民38年（1949）8月8日，自平遠到梅縣販賣完水果後返平遠的半途中，被兩名荷槍實彈士兵攔下，喝問是不是「土八路，籮框裡藏了什麼？」就被送入一民宅房間中，其中已有十來人。大家並不認識，無不面面相覷；隨著人越來越多，多達至數十人。

第二天一早，兩名士兵各抱兩大捆軍服，要我們各取合適者穿上，林清雲隨即被分發到第一連，第一排，第一班為一等兵。仝年10月17日（離被抓僅兩個月又十天），這批新兵們在汕頭登艦駛向金門，在料羅灣海域附近停留了7天，於24日黃昏奉命登陸，即向金門中心地區瓊林進發。晚休息後，25日清晨，配合友軍攻擊向古寧頭後退中的中共登陸軍，一日夜的追擊，終全殲入侵共軍於古寧頭，是為民38年（1949）10月有名之古寧頭大捷。

林清雲這票新兵，在兩個多月前，還是販夫走卒沒摸過槍的人。有趣的事還在後面，林清雲在隨軍追擊共軍之時，胸、背部皆有擦傷，戰事結束了，他那個連也衝散了。他循衝鋒原路回營，營中僅存炊事兵在，而野戰醫院就在附近，即步向醫院療傷。

等候兩小時許，略塗抹碘酒及消炎藥包紮離院返營。正在路上張望之際，一輛吉甫車急駛而至停在面前，一位彪形軍官跳下車來，腰間拔出手槍對他喝道：是不是逃兵？上車跟我走，否則斃了你。能不乖乖上車跟他走？到了一民宅前停下，彪形軍官大叫：田老大，我捉到一個逃兵，特來送給你。

田老大是位30出頭的上尉連長田樹森，彪形軍官是11師劉鼎漢師衛士排楊排長，他和田樹森連長熟稔故。林清雲第二次被抓，成為田樹森連砲兵排的觀測兵，因全連就他一人粗通算術雲。

國民政府在兵敗如山倒之時，這些徵兵和強徵（捉兵）的故事，和人民不願當兵實有系統性的關聯。

為何不願當兵？這和當了兵是為何而戰又有關係。在這一點上，解放軍的宣傳和說法，較國軍的宣傳和說法，要有力得多，國軍雖有數量上和裝備上的優勢，終不敵民心士氣的渙散，而退守台灣。

17歲被國民黨抓兵離開河南老家，國共內戰後被抓又成了「八路軍（解放軍）」，韓戰爆發時志願軍過鴨綠江「抗美援朝」，彈盡援絕成了俘虜，在濟州島美軍克難戰俘營待了三年，後選擇來台，成了「反共義士」。度過荒謬及悲傷的時代，老兵未凋零的也都已80多歲，岳振班長（萬芳醫院病床）、徐公親（立者）拉開衣服露出「殺朱拔毛」及黨國旗的刺青，述說當年的親身經歷，感受在心比刺青還深刻。（鄭履中攝）

解放軍有徵兵或捉兵或殘殺的問題嗎？在戰爭期間，或可能有，因網路上有一未具名的反共義士，河南老鄉，自稱17歲被國軍抓兵離開河南省，國共內戰後被解放軍抓了又成為「八路軍」，韓戰時「抗美援朝」，成美軍俘虜，在濟州島戰俘營待了3年，選擇來台，成了「反共義士」。

另據余英時教授回憶錄中敘述，紅軍新四軍一個支隊，於民24年（1935）2月15日在安徽余氏家鄉發生的「215事件」，該支隊派槍兵捉300多個鄉民，逼繳納十萬銀元的贖金不獲，將300多個鄉民集體屠殺。這支槍兵頭子是高敬亭，民28年（1939）6月，中共中央派人到合肥將高逮捕處決，罪狀並非殘殺百姓，而是不服從延安領導、發展「山頭主義」與「宗派主義」。

以上還是余英時回鄉聽鄉民述說的事，下面是余教授說的親身經歷。中共中央處死高敬亭以後，「新四軍」第四支隊的軍紀並未見有什麼改善，殘殺人命，一如既往。余英時有一族兄叫余平格，是一位頗受鄉人尊敬的醫生，也是他家鄉官莊唯一的醫生，余教授曾在其家居住過。這位族兄個性倔強，不肯聽人擺布。新四軍第四支隊的人曾數度逼他合作，他堅決不從，因此在一個夜裡，把他從家中抓了出來，用刀在他的咽喉上戳了幾個洞，他就死在家門外面的水井旁邊。

余教授清晨聞訊趕快前往探視，看到的是他的屍體，這時大約是民國33年（1944），正是中共新四軍在皖南一帶抗日的時期。

這就是大時代中千千萬萬悲傷故事的一片微塵。

前面提過家兄偉明曾寫《當我戰死》一詩，他後來又成為國府空軍第一批接收F-104戰機的飛行員，F-104最高可飛達2倍音速，是當時最強殲擊戰鬥機。戰力固強，風險亦大，空軍裡面將此F-104戰機戲稱為「空中棺材」，因替空軍造就了不少寡婦雲！

偉明也在一次巡航中，F-104戰機突然熄火墜落，無法挽救，最後關頭按逃生鈕逃生，或略晚了，造成降落傘張開時，導致頭部受傷。療傷經月後，因傷退休。又療養半年多後，在東南亞一帶民航包機飛行了約十年，然後他帶著妻兒五口，到南美洲亞馬遜河上游，玻利維亞蠻荒地渡日。蠻荒地僅有黃泥土路，吉甫車或重型摩托車經過，塵土滿天。他有一首詩《車》，以寥寥20個字，敘述其心情。

《車》

車起一陣風，風去塵便落；

風塵本無緣，只因車經過。

他是經歷過抗戰，親身參與了台海之戰，又在越戰中穿梭各地飛行十年，目睹越戰中無數的生離死別，他這首名為《車》的詩，不是在寓言戰爭，寓言風像是撲面而來的時代，寓言各個普通老百姓像一片微塵嗎？哎呀，我就師弟出馬，逕將其詩譯寫如下：

《戰爭》

戰爭推動著大時代，

小百姓們的生命幸福，

像一粒微塵在無聲息中飄落；

大時代和小百姓本無瓜葛，

只因為戰爭來過。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】