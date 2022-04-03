「刺蝟戰略、豪豬戰略、毒蛙戰略」，這些名詞在台灣並不陌生，也是美國為台灣量身訂做的戰略設想。這些觀念有的確實曾「透過國防研究單位討論，尤其是刺蝟戰略」，並未見到實體的戰場建設與戰爭的考驗，如今機會來了，「烏俄戰爭」中的烏克蘭，依託城市形成防禦態勢的刺蝟戰略，成為了實戰典範。

烏克蘭模式的刺蝟戰略

俄烏之間的軍事能力相距甚遠，如何能打贏這場戰爭，烏軍必須「避其鋒、折其短」，美國深知俄羅斯擅長「火力─空優─機動」要素組合，且適合平原野戰或開闊地區作戰的大縱深行動，除此之外，美國在戰前亦針對紹伊古所設計的營作戰集群進行優劣研究，為此，美國為烏釐訂一套作戰方式，「拋棄野戰，轉向城戰」，並於2016年在烏東地區進行戰爭準備，至今也有6年之久。

美國為烏克蘭所設計的依託城市防禦，證實了俄羅斯其遠程火力、運動速度、空中優勢、突擊能力受到了局限，烏克蘭還可以運用戰爭緩進空隙，一方面通過訊息，求取外援，以拖待變；另一方面通過加速消耗積累，促使俄羅斯國力衰退，無力持久戰事知難而退，這就是烏克蘭模式的刺蝟戰略。

美國為烏克蘭設計的刺蝟戰略，確實起到遲滯俄軍作戰進程。俄羅斯為顧及東烏大量俄裔的生命財產及未來治理需要，限制了暴力破壞量能，且俄軍資訊系統建構不完整，智能化武器闕如，戰場情報落後美國C4ISR體系，讓城市巷戰與城市游擊戰走入了傳統城鎮作戰模式。雖然如此，俄軍仍依據計畫持續推進，以追求軍政目標的完成。

從烏克蘭戰爭態勢演變來看，俄軍一開戰，便拔掉了烏軍的海、空軍與防空能力，烏軍喪失了制空、制海權；陸路上，俄軍的重心，置於盧甘斯克、頓內茨克由東向西推進，基輔、切爾尼戈夫、赫爾松地區，具有迫談與牽制北部軍區、南部軍區部隊向南、東增援，以及伺機擴大戰果作用；馬立波方向則直搗亞速營去納粹化，及除去東部軍區南向兵力的一部，完成之後，並待北上合圍頓內茨克烏軍的主力部隊。

俄羅斯整體作戰行動是清晰的，戰事依計畫推進當中。俄烏交戰在戰術過程有進有退，但都沒有決定性，只能構成「激勵或唱衰」士氣的宣傳作用罷了！但俄在作戰速度上，受制於城市巷戰與游擊戰影響，依據科技戰爭的條件，顯得有些滯後則是不爭的事實。3月30日俄烏第五輪談判後，俄羅斯調整作戰部署，目標瞄準頓巴斯烏軍主力部隊，馬立波城市戰，在烏軍三架次米八直升機救援指揮官任務失敗，昭示著該地的城市戰將告一段落，兵力將向頓巴斯或基輔方向推進，烏東合圍作戰已經啟動。

消耗性積累─非軍事戰爭行為

至於配合刺蝟作戰的消耗性積累，也就是非軍事戰爭行動，美國及其聯盟，施作了五個類型，輿論攻勢、網路攻擊、貿易剔除、金融制裁、能源禁售，除了網路入侵、輿論攻勢外，其餘三個實體類型，依據目前西方總體力量表現，無法達到「集中與一致」性，尤其美國在動用聯盟力量、進行貨幣禁用、貿易割裂、能源禁制，施作者自身也有被反蝕現象，這也是經濟規律的正常反應。

由俄烏實戰觀察，刺蝟戰略是由兩種形式組成，一是透過軍事戰爭行動，以優勢防禦機制，削弱敵方作戰優勢能力，爭取時間、爭取外援，以拖待變；二是透過非軍事戰爭行動，打擊攻勢者的國力，削弱其能量，以達戰事難以支撐與持續的目的。

台灣模式的刺蝟戰略

台灣接受到美國刺蝟戰略的指導，更早於烏克蘭，2008年馬英九執政，美國海軍戰略研究所學者威廉莫瑞（William S.Murray）向台灣提出了刺蝟戰略的論文，2020年美國智庫學者羅伯特沃克（Robert O.Work）再次向台灣提及刺蝟戰略。

美國為台灣設計的模式與烏克蘭「防禦」導向設計是相通的，「台灣在防禦上，不爭制空、制海權，強調以小搏大，加大解放軍入侵損失風險，降低美國介入導致戰爭升級。」依據美國提供的台灣模式的刺蝟戰略，「美軍不介入，重心置於陸戰形式」，此內含與烏克蘭的戰爭實踐是吻合的。

若以線性思維分析，依據軍事地理的推演，陸戰的軍事行動部分，可以區分「防空、灘頭、城市、山地」作戰，城市作戰成為戰爭決定的主要形態。同樣是城市作戰，但未來的模式，不可能是俄烏戰爭的翻版。

在東方─2018年中俄聯合軍演，俄羅斯動員了大部分戰區參演，解放軍也派出一個旅級單位演示，並且向俄軍展現資訊化部隊的操作與能力，俄羅斯雖然羨慕卻也無可奈何！實在是礙於經費短缺，無法進行成建制、成體系的全面改革，勉強成立營作戰集群，卻仍形成今天城市作戰的窘境。

之所以提到前述這個故事，主要是反映一個事情，解放軍的打法，將是以科技為基礎的城市戰，多樣性的無人空、地裝備，以及光電武器的運用，將成為巷戰、游擊戰的技術力量，未來城市作戰的節奏應會加快，這是俄烏城鎮戰所沒有的場景。

至於美國為首的聯盟，構建非軍事戰爭行動，是否還能重操對應俄羅斯的手段一般？只要考慮當前中美之間的緊密聯繫，若在開戰之前，美國沒有完成與中國的脫鉤，想用同樣手段制裁中國，恐怕自身付出的代價也不會比中國少多少。

基於科技的城市作戰，那台灣的刺蝟戰略，根本上便不同於烏克蘭的模式，就該有相對性的科技手段對應，所以美國指導台灣的作法，除了不對稱分散式部署、以及後備動員的充實，還應該提供先進的科技武器，以對應未來科技城市戰所需。

研究烏俄戰爭原因以避戰

我們應該有這樣的看法，對於俄烏戰爭的研究，實際上就是俄美戰爭的研究，解放軍與國軍都在觀察分析，同樣是刺蝟戰略的防禦態勢，台灣模式與烏克蘭模式，將是傳統型與科技型的差別。在未來台海無法維繫和平的情況下，台海作戰又將是「美中戰爭」的另一場爭鬥，只是很不幸的，戰場卻在台灣本島。

戰爭真的那麼宿命，降臨在台灣島上嗎？這也不盡然，國軍研究戰爭，是職責所在，政客則要研究戰爭的政治因素，如何才能避免台灣淪為戰場，或許烏克蘭戰前的政治發展值得研究與省思。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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