政府日前公布2050淨零排放目標及路徑圖，然而細看這份規劃，規劃目標一如外界預期，於2050讓再生能源發電占比升至60％～70％，這份報告圖文並茂，只是達到淨零的方法是什麼？這條28年的漫漫長路該怎麼走？有路還是沒路？朦朦朧朧，非常飄渺。

我們肯定國發會在這麼短的時間能完成如此艱困的工作，整合經濟部、環保署、內政部及交通部這份工作，可謂經緯萬端，非常不容易，尤其是主委龔明鑫披星戴月，不眠不休的對這份報告多次修訂，務求其完備，據聞在公布的前一晚還熬夜到凌晨四點，令人萬分敬佩。

這份路徑圖明確告訴我們，未來的台灣要從低碳邁向零碳，從現在到2030年是用既有的技術來減碳，從2030年到2050年則是寄望於還在發展中的新技術來減碳。由於能源部門的排碳量最大，在這兩階段減碳過程中，自然是首當其衝，依這份規劃，到2030年我國風力及太陽光電的裝置容量要達到40GW，然而迄今我們卻還不到9GW，兩者合計發電量占比於今年一月也才3.9％，落後甚遠，更遑論2050年太陽光電、離岸風電等再生能源發電量的比重要提升至60～70％，裝置容量要達到80～135GW，這實在是一個遙不可及的目標。

想想，台灣有這麼廣大的土地可供太陽光電板舖設嗎，有這麼多海域可供風機架設嗎？在在都是問題，然而在淨零目標總說明裡只說：「光電透過土地多元化應用擴大設置場域，並汰換更新為新世代高效率光電，規劃太陽光電。風電朝大型化與浮動式離岸風機發展，規劃離岸風電。」這麼偉大的目標，卻沒有深入的計算，仔細的評估，只有寥寥數語的說明，朦朦朧朧，有路沒路都看不清，難怪路徑圖一公布即被外界評為畫餅。

我們擔心的是，新的能源路徑如此飄渺，而既有的核電、燃煤電廠都將按既定時間除役或停建，2025年將讓台灣所有核電廠走入歷史，而燃煤電廠則是自2025年起停止新建新電廠，如此台灣真的不會缺電？龔主委於公布路徑圖時解釋，依規劃，未來台灣長期電力平均年增2.0％加減0.5個百分點，這個電力的成長足以支撐產業的發展。然而，龔主委過於樂觀了，當舊有的核電、燃煤電廠明確的依既定時程消失，而新的再生能源卻未必會如期出現，如此未來電力供給每年還能成長2.0％加減0.5個百分點嗎？令人懷疑。

非但供電能否每年成長2％加減0.5個百分點讓人懷疑，供電穩定度更讓人擔心，電力有基載、中載及尖載三類，一國電力要穩定必須要有六成的電力屬於基載，因應淡旺季電力需求變化則以中載電力調節，而因應每日用電尖峰則以抽蓄水利這類尖載電力來調度。然而，這份淨零路徑圖卻逐年增加非基載的太陽光電、離岸風電，而廢掉核電及燃煤電廠這兩類基載電力，電力供給穩定度自然將大受影響，至2050年太陽能、風力等再生能源電力占比果真升至60～70％，那會是什麼情況，還有好日子過嗎？對此龔主委及經濟部次長林全能也承認沒有足夠的基載電力，確實會影響供電的穩定度，然而兩人所提的解決方案就是寄望未來慧電網及儲能設備，這聽起來依然很飄渺。

這次淨零所仰賴的技術，多在未來，大多要寄望於2030年之後可能發展出來的新技術，然而包括氫能的開發、混氨燃燒、碳捕捉與封存等等都還在萌芽階段，這些新技術何時能開發成功，何時能進入規模經濟，何時能發展成商業模式？仍在未定之天，變數如此之多，風險如此之大，說這條路能引領我們安穩得走向2050淨零目標，其誰能信？

政府今天之所以規劃2050淨零目標，是呼應聯合國氣候變遷大會（COP26）的格拉斯哥氣候協議，用以緩和全球暖化，我們雖非聯合國成員，仍是地球一員，自不應做壁上觀。不過，各國天然資源不同、產業結構不同，因此在規劃路徑時，如何在減碳過程仍能維持經濟的成長與人民的幸福仍是首要之務，若因此而導致缺電、跳電，那就是本末倒置了，為政者必須有智慧。

我們朝2050淨零目標前進，好比西遊記裡唐僧赴遠方取經，光有目標不夠，還得有方向有路，而且還要有孫行者這樣神通廣大的智者，才能在火焰山受阻、無底洞遭困、隱霧山遇魔等八十一難裡化險為夷而取得真經，據西遊記統計，唐僧西行取經到返回長安總共花了14年（貞觀13年～貞觀27年），恰恰是我們淨零路徑28年（2022～2050）的一半時間，淨零這條路比唐僧取經的路還要漫長。未來這28年我們如同走在唐僧取經的路上，有著八十一難等著，若要成功，政府必須像孫行者一樣神通廣大，知所應變，且明辨真偽，不能迷路，否則，非但達不到淨零目標，取不了經，最後恐怕連台灣經濟和人民的幸福都要賠上。