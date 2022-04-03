「現在你對於俄羅斯、烏克蘭衝突的想法和行動是怎樣，大概就是萬一台海兩岸開戰時，許多外國人的想法和行動。」

這句話有些粗略，也無法事先獲得驗證，但很殘酷的點出一件事實，亦即個人或公民社會團體在全球治理的浪潮中，逐漸斬獲前所未有的影響力，但個人對於國際事件的關注有其侷限與選擇性，且國際體系的軍事衝突迄今仍由國家政府主導，幾無例外。

美國知名學者克拉斯訥（Stephen Krasner）在1999年提出主權是「有組織的偽善」（organized hypocrisy），國家會以主權為名，選擇性的接受、違反或刻意忽視行之有年的國際規範。他的論點到現在依舊適用。

再加上距離與媒體因素，就算是最「熱門」的俄烏衝突，也呈現歐美等西方國家與人民較熱衷投入、其他地區則較冷淡以對的情形，遑論有許多國家與區域組織常對俄烏衝突保持相對中立，倘有譴責俄國率先使用武力入侵，亦多點到為止。

因此，內政上問題叢生的烏克蘭澤倫斯基政府突成歐美等國支持的焦點，但一個多月過去了，即使有再多國際媒體的報導、再多西方國家民眾的關切與實際支持，烏國仍在零星接收軍武與經濟、民生援助的情況下，孤身對抗俄羅斯。

與此同時，如衣索比亞、敘利亞、葉門等均深陷內戰泥淖，常可見到對基本人權的違犯。以衣索比亞為例，內戰自去（2021）年11月開始惡化，已造成數千人死亡、至少200萬人成為難民，內戰地區600萬人中有約500萬人極需基本食糧，另約半數懷孕或哺乳期婦女的營養不良。

可是，知情世人中的絕大多數，對中東、非洲等武裝衝突所導致的種種問題，多是掬一把同情淚，或者當作可以補充的國際知識，真正從頭到尾積極為受侵犯的一方聲援、奔走的，真是少之又少。

看看烏克蘭等不幸國家，我們再想想，若台海真的發生較大規模、持續的武裝衝突，主權國家又多偽善，國際體系內的國家政府與人民的想法和作法可能是什麼？在台灣的我們其實並沒有樂觀的道理。

有人說，台灣海峽天險是解放軍難以跨越的鴻溝，也有人說，台灣有高科技半導體「護國神山」的保護、是國際供應鏈重要的一環，因此如果中國大陸當局舉兵犯台，必須考慮所引起的影響將更巨大，而且全世界的反應會更激烈。

其實隨著俄烏衝突的延續，大家發現俄烏兩國在石油、天然氣、鋼鐵、小麥、肥料等許多方面也是國際供應鏈重要的一環，但大規模的軍事入侵還是發生了。

烏克蘭與俄羅斯及他國接壤甚長，降低了俄軍攻烏的難度，但也讓外援得以化整為零進入烏國。反而台海在發生戰端時，外援難以進入台灣，讓台灣更容易陷入孤立無援。

所以，我們不能低估了台灣面臨的風險和中共領導人派軍進犯的意圖，也不能高估了台灣的國際地位，以及受到外部攻擊時，被視為偽善的政府所給予的同情與協助。

（作者為國立政治大學外交學系副教授）

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