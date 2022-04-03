俄烏戰爭已跨入40天，儘管戰況在媒體偏頗報導的情形下混沌不清，但大致上可以確定以下幾個結果：

1.北約婉拒烏克蘭加入，澤倫斯基也承諾不會尋求加入北約。

2.被視為納粹化代表的亞速營，近日恐將遭到殲滅的命運。

3.烏克蘭繼承自蘇聯時期的軍事裝備、軍工企業，基本上已被消滅殆盡。

4.烏東試圖尋求獨立的盧甘斯克與頓內茨克，逐漸落入俄軍與頓巴斯地方武裝之手。

5.3月29日，烏方談判代表同意就克里米亞地位展開15年磋商期。

戰爭爆發之前，普丁再三警告烏克蘭不可以加入北約。戰爭開打以後，普丁隨即提出停戰撤兵的6個條件，分別為中立化、去納粹化、去軍事化，確定頓巴斯地區獨立地位、克里米亞主權歸屬，以及取消所有針對俄語的限制。

縱然大軍壓境、炮聲隆隆，澤倫斯基卻能不屈不撓，英勇地帶領全民奮戰至今，未來勝負雖還未定，但已造成逾千萬人民流離失所，逃離國境的難民近四百萬，其中90%為女人與小孩，不正是大部分家庭「妻離子散」的悲慘寫照？

這時再回頭看，當初普丁的6項要求，除了柔性的語言問題，其餘5項俄軍使用武力幾乎已全部實現。

全民流血流汗、挨餓受凍、流離失所、生活在恐懼之中，付出如此慘痛的代價，烏克蘭到底得到了什麼？除了一個戰爭英雄澤倫斯基，其餘什麼都沒有！

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