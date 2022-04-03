4/1國際愚人節剛過，網路上充斥著各式愚人節笑話，至於是否得體妥當就見仁見智了。行政院趕在愚人節的前一天3/31拍板公佈了300億元的中央擴大租金補貼專案，直觀上覺得照顧了弱勢與青年，但若仔細分析是更充滿愚人的效果。

首先，看到專案兩個字就令人懷疑政策、財源是否具有永續性？是要解決緊急的問題、短期的問題、結構性的問題、還是解決不了任何問題？尤其在2022九合一選舉之前推出，難免讓人質疑是否又是另一個討好型的政策買票？另一個煙火政策？

低薪和高房價的雙殺，讓即使身處在低利時代，年輕人也未必買得起房。面對疫情及國際情勢的動盪，缺工、缺料更是把房價推到了前所未有的高點。房租補貼並非新招，從過去推動的歷史上看來，最終只會進一步推高租金與房價，一旦補助退去，弱勢人士租房和買房會更加困難。

從彰化喬友大樓失火、高雄城中城大火造成46死43傷、到台中的興中街大火，反映出來的不只是居住問題，同時也包含了公共安全的隱患。租金補帖政策不只是讓人住得起，也應該同時要有政策引導的功能，讓人住得安全、住得有品質。

聯合國在SDG的目標11是「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其中細節就包含著在2030年前，確保所有的人都可獲得適當、安全、可負擔的住宅與基本服務。但在這次的租金補貼方案中，並未看到任何對違建加蓋的申請限制、對房東要求應提供必要的防火警示設備、基本消防設備，也並未看到對危老建築能提供任何實質上的改進。只是單純將政府的預算經由房客交到房東手裡。

所以總結目前的擴大租金補貼專案：（ㄧ）不能提供房屋市場結構上的改變；（二）並未在推行政策的同時，鼓勵房東提供合法且安全的居住環境，尤其在各縣市接連發生老舊大樓失火的公安意外後；（三）未考量政策的永續性和持續性。

300億元的預算能花在其他對居住安全和居住正義更有效果的地方，但如今選擇直接以現金方式補助租金，只顯示出政府對目前房價及居住問題的無能為力，只想用短期的煙火型政策麻痺無力購房的青年族群，而非深思熟慮的長遠規劃。綜合上述，如果相信了暫時性的租屋補貼能幫助年輕人解決居住問題，我只能說：愚人節快樂！

（作者為台灣民眾黨台中市西屯區主任）

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