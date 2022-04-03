羅智強2日凌晨會取消本來要宣布參選桃園市長的直播，是因為接到國民黨主席朱立倫的電話並稱「地方反彈太嚴重」，羅、朱也有默契在連假時暫不對外發言。

很明顯地，朱立倫出招，桃園提名確實有可能從「圍強」變成「拆強」，但就算羅「強龍壓到地頭蛇」、沒有尊重地方生態去向地方大老拜碼頭，作法值得商榷，只是他頭也已經洗下去，且他的空戰實力無人能及，要他暫緩動作，也只能「拖」而已，倘若弄到魚死網破，受衝擊的不只是桃園的選情、朱本身的威望、甚至周邊選區都會受影響，這場危機不容小覷，且時間緊迫，正考驗朱立倫的智慧。

先看一個情況，倘朱受限於地方勢力而欲「拆強」，負面效應必明顯。畢竟會讓外界覺得國民黨根本沒有讓青壯派戰將接班的誠意；外界更會質疑國民黨在朱重拾黨權後，仍然是大老、地方力量說了算。更甚者，挺羅的青壯及年輕選票更會失去對國民黨的耐心，即便協調出「在地」人選，未戰先敗的可能性也高。

即便有明顯衝擊，朱要羅暫緩動作，仍然符合理性盤算。第一，至少黨主席權威或可藉由此強化。第二，羅選桃園，吹皺地方生態一池春水，壓力便到朱身上，朱若無法處理，也不用想未來了，所以此舉至少呼應「地方需求」。第三，若是羅上位，蔣萬安也選上，加上曾經擔任過主席的江啟臣，中壯接班態勢明顯，「蔣啟強」連線與新生代聯盟勢所必然，雖此是必走路徑且能順勢開拓中間選票，但黨內老派必覺得這是「逼宮」前緣，故先行「拆強」瓦解中壯連線，當然符合利益，何況還有位早就不奉黨中央號令的侯友宜。

但朱既然擔任黨主席，而羅的參選意志又強，黨中央便不能以傳統要求「人和」的方式來情緒勒索，畢竟現今沒資源的黨更沒資格要一方去配合另一方。在各方勢力都無法忍受的僵局形成、失控的後果黨也難以承受，又無法靠一己之力解決時，藉由各方談判協商，才是控制情勢、解決僵局且成本最小的可行方式。黨主席好歹應該作為公平的協調者，啟動協商談判，拉各方上談判桌，讓其對話，至少要協調出一個各方雖不滿意，但能接受的次佳方案。

而這次佳方案可以考量在兩個月內，讓所有有意願的候選人走遍桃園每一選區來爭取支持，同時在第2個月內啟動辯論直播，讓選民了解其創意，最後藉由公平初選來決定提名人選。

此外，朱或許可以公開說些肯定羅的話，畢竟從羅欲選桃園後，朱的論述及做法多是「歷屆都提在地候選人」、勸羅暫緩宣布、連假期間不對外發言；好歹羅是國民黨中壯派最具戰力的代表人物，應是黨的資產，朱公開說些對他肯定的鼓勵、甚至心疼他受到網軍圍攻的論述，不是更能凸顯主席的格局？總比讓人覺得朱只站在地方的立場上說話要好得多。

況且若只讓外界覺得羅被打壓，羅更容易形塑「受害者」形象，在國民黨支持度每況愈下的時候，他若以無黨籍、跳脫黨派框架參選，藉其空戰優勢及人設也未必無法創造奇蹟。危機情勢已然險峻，作為黨主席的朱若只有選邊的邏輯，而無法創造出各方都能接受的妥協方案的話，「桃園輸、台北危、新北慘勝」將不會是危言聳聽。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）